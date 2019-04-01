自由共和國》吳誠文／運動、科技、產業與文化內涵的自我調適(下)

吳誠文／前巨人少棒隊投手、清大特聘講座教授

回來看看台灣，我們的運動產業大都是運動器材製造（高比例是代工）所貢獻，較缺乏文化內涵整合的經驗，亟待轉型加值。例如，除了大家熟悉的健身器材外，棒球手套、球棒、棒球等，台灣也是製造大國。當然大家早已清楚台灣高科技製造業的輝煌成就，半導體與資訊設備硬體產業舉世聞名，可是運動科技產業卻還落後美歐甚多，可能是因為文化裡還未孕育出相關的內涵。我建議政府認真思考，學習美國「人人運動，終身運動」的國家願景，形塑「運動是文化的一環」的國家政策，獎勵發展運動產業，特別是推動台灣具有實力的運動科技產業的發展。今年一月初在美國拉斯維加斯舉行的「消費性電子展（CES）」年度盛會裡，Intel與阿里巴巴合作，宣布將把明年的東京奧運當成試驗場，把他們的運動科技硬體產品與AI及雲端技術展現在全球觀眾的電視畫面上，讓觀眾體驗各運動項目嶄新的電視轉播經驗。其實自二○一八年起運動科技已經是CES一個熱門的項目，近幾年來不只美歐科技巨擘爭相投入，新創公司更如雨後春筍般冒出來。當他們已經在加速發展數據化運動員、智慧場館、沉浸式媒體、新型態粉絲經營、下世代商業贊助、電子運動競技等，我們實在不應該停留在運動歸體育、體育歸教育的慣性窠臼中。我建議政府積極規劃執行產業發展與社區發展各項法規及獎勵措施以促進運動產業發展，普及運動場館設施。一個有智慧、有遠見的政府應該可以接受人民的教育，為人民創造商機，槓桿民間力量來加速文化內涵的轉變與社會的調適。

目前在台南市興建中的「亞洲棒球訓練中心」立意良善，也是國內廣大棒球迷引頸企盼的政府建設項目。可惜的是，政府法令與財政限制加上文化調適的腳步尚未跟上全球產業發展趨勢與社會期待，興建中與即將興建的棒球場跟過去各縣市已經興建的「現代化」棒球場一樣，尚未達到「棒球是台灣文化」的內涵，都不太可能被MLB選為海外開幕戰的球場，因為沒有一個球場設計建造時真正考慮到文化的層面，也就是社會的需求，包含球迷社群、產業經濟、藝文歷史、科技、教育（不是體育）、生活美學等。在美國，每一座大聯盟球場都是精心為了球迷而設計，因為棒球比賽的功能大家都一樣，有一定的標準。球迷最關心的不只是可以看比賽而已，還有令人難忘的餐飲品質與環境、全家人的溫馨體驗、設施（不是只有考慮球員設施）的貼心設計與品質衛生、參與度及榮譽感、知識提升的成就感等。智慧場館的規格更是快速成為必要的設計考量。每一座大聯盟球場因此都有獨特的球迷設施（不看比賽的話還有很多事可以做），沒有比賽的時候也有文物可以看、有故事可以講、有球場知性的一面可以了解、有球迷的活動可以參與，導覽員可以引導與講解，讓球迷或觀光客花上一整天，因此球場整年都有生意可以做。

到目前為止，台灣所有球場的設計建造仍然只考慮到棒球比賽的基本功能面而已。在棒球文化上我們與美日的差距猶深，這個文化調適的願景如果不從運動、科技與產業融合的角度迂迴前進的話，依照既有的「運動即體育」的模式再怎麼努力可能都是徒然，因為如果是政府投資的話，政府法令與財務限制不容易突破。為什麼不引導獎勵民間投資，協助民間獲利，創造多贏？

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