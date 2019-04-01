自由共和國》張耀文／一階過篩人數爆量 造成考招賭局

張耀文／台大電機資訊學院院長

近三年來招聯會主導的考招方案每年一亂，前年有因應新課綱的○二二三考招方案，由已達高度共識的「先考後招」制度被強改為「考招考招」制度之亂，造成二百五十二所高中的聯名抗議。去年是招聯會縮短各校甄試辦理的期間，造成甄試衝堂而嚴重剝奪考生選擇權益之亂。今年申請入學因招聯會由原來採計至多五科成績降為至多四科，和大考中心學測鑑別度過低的雙重因素下，造成第一階段通過篩選人數爆量，使考生陷入更嚴重的考招賭局而惶惶不安之亂。此連續三亂皆源於當今招聯會主事者未經妥適評估，即強勢更改考招制度，而造成社會的動盪不安。這些噩夢尚未停止，在未來的兩年內，若考招制度不能妥適調整來因應新課綱，接踵而至的會是更嚴峻的學習歷程和Ｘ考科之亂，考生將蒙受更大的傷害。招聯會和大考中心的主事者們，在問題叢生後，當虛心檢討，本諸良心和專業制定考招制度，以同理心傾聽考生和家長的吶喊，才能有效處理當今賭博式考招等諸多亂象，讓學生安心學習，各憑實力適性升學。

由清大主導的招聯會近年來對媒體的發言觀之，清楚地展現其思維和諸多問題的核心，即是他們以招生學系的利益為先，同時模糊化成績來搶學生，無視考生的選擇權益。去年他們主張甄試衝堂，再以「假面試，真綁票」的伎倆搶學生，完全不理會考生、家長和教育團體的呼籲來解決該亂象，最終造成社會的動盪，此心態亦然！例如，招聯會近日回應增加志願數的要求稱：「可填志願變多，系所缺額恐增」；而對一階過篩人數爆量，使考生深陷考招賭局而惶惶不安，但招聯會卻說「有利學系招生」。其推動的評量模糊化，如篩選科目五選四和學測難度降低等，皆有利於其搶招到不慎犯錯而級分降的優秀學生。但此作法會使高中生因巨大的不確定性，被逼出走，而使學生怕犯錯的教育制度也難以培育出具創造性的人才，考生的權益和台灣的未來競爭力，有可能因此被陪葬。

招聯會對已經造成亂象的學測鑑別度低落等問題，不思解決之道，卻以非理性的口水批評質疑者。學測成績影響考生分發的權益，辛勤耕耘者自然希望考題具鑑別度來彰顯其努力成果，否則會流於賭博式考招。建議未來學測成績由現行的十五級分大幅增加級距來解決成績模糊化的問題，甚至回歸百分位等級，再由各校自主選擇計算方式做篩選，以尊重各校的多元需求。考試應要有鑑別度，沒有鑑別度的考試，有何意義呢？有了鑑別度後，要如何處理應是大學端的選擇，不應將此問題推給學生和家長！

大考中心負責二十餘年來的命題，題目的難易變異極大，今年學測鑑別度低落，使學生被迫進入考招賭局。反觀美國SAT大學入學評量的題目難易度穩定，而且鑑別度極高；該成績報告主要有兩個部分：各項得分和相對應百分位等級。且成績分布級距大，分數和百分位的對照也非常穩定，因此學生即使繳交不同次的考試成績，各校仍然可以依過去經驗做出適當的選才。主要原因在於其考題設計後，有嚴謹的鑑別度分析，設計好的題目會先量測其答對率／難易度，再供題庫中使用。每份試題由題庫中依之前累積的答對率分布，來選擇題目組成最終考題，因此難易程度穩定，且鑑別度高。而且其成績以百分位等級顯示，鑑別度高，各系再參考學生繳交的多元表現資料做綜合選才。國內的十五級分制度，會比美國SAT的計分方式來得更公平或有鑑別度嗎？答案若是否定，那為何要擇惡固執呢？

申請入學的真諦在於彌補舊制聯考獨尊考試單一能力的缺點，希望讓學生的多元能力都能被適當地呈現，以做為選才的依據。學測成績本就是學生多元表現的一環，將其視為洪水猛獸而故意模糊化，不僅本末倒置，更會加重當今已陷入賭博式考招的亂象，而造成社會不安。希望主事者們能回歸此制度的初衷，否則只會治絲益棼，造成無止境的亂象循環！

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