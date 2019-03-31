自由廣場》少子化的另類思考

◎ 王慶寧

根據英國倫敦大學學院（UCL）的研究發現，歐洲移民於十五世紀大規模殖民美洲之舉，造成十六世紀至十九世紀初地球溫度下降，也就是歷史上所稱的「小冰河時期」（The Little Ice Age）。

原來歐洲殖民美洲之際，大規模征戰殺伐再加上傳染病的流行，使得大量人口死亡。而人口大量減少的影響之一，就是大批農業用地的荒廢，以至於樹木及其他非耕作植物叢生，加快森林的成長，而這也使得當時空氣中的二氧化碳含量減少，造成地球溫度下降。

筆者認為，這則新聞其實也意味著「少子化」並不全然是件壞事，畢竟人口若減少，可能有助於減緩地球暖化的現象。有研究指出，每減少一個小孩，父母每年碳足跡排放就可減少五十八公噸，對於環境保護來說，無疑是個好消息。

此外，英國牛津大學的老年學專家莎拉哈普（Sarah Harper）也指出，需要增加新生人口以提升國家軍事與經濟實力的想法已經過時，畢竟現代軍事仰賴的是科技，而不是數量龐大的兵力，何況無人機早已運用在現代戰事上，以減少人力傷亡。另外，移民以及餘命增加的成年人口，都是值得善加利用的人力資源，再加上AI科技的進步，所以需要仰賴照護的失能人口，其實也有其他解方。

因此，「少子化」也許不是壞消息，其對社會的影響，值得我們再去重新評估！

（作者從事醫療資訊分析，屏東縣民）

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