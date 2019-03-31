自由廣場》王惠美，收手吧！

◎ 孫文臨

彰化縣長王惠美二十七日親赴環保署，參加二林精密機械園區的環評會議，二林地區發展工業區促進會還號召四台遊覽車的鄉民北上抗議舉牌，有些牌子就只寫著「抗議」兩個字，要帶去什麼場合都很方便。這些關心地方發展的陳抗民眾一大早就從彰化出門，眼看會議室也沒有位子擠了，環評大會還沒開完就先搭車回彰化。幸好最後環評委員決議退回小組再審，沒讓彰化縣府染指占地約三五二公頃的台糖萬興農場。

彰化二林精密機械園區從卓伯源任內開始喊了十多年，縣長已換三人，還是沒放棄在這塊土壤液化潛勢區農地孵「精機蛋」。開發單位說這裡與一路之隔的中科二林園區有上下游產業關係，可是中科二林至今仍有四分之三的土地未出租，沒有上游廠商，何來上下游產業鏈。

實際上中科二林與萬興農場確實有上下游關係，是舊濁水溪的上下游關係，環評會上環委表示，「這塊地是興建河堤，從老天爺手中搶來的地」。古早時候這裡在濁水溪的流域，相傳陳允誠（一七七三~一八二五）帶著陳氏親族，由台中沙鹿遷居到萬興農場西北方砂崙腳聚成村落，名為「台中寮」，到一八九八年發生戊戌大水災，全村被水沖散，陳氏族人於是分徙萬合、舊潮嘉、草湖、崙腳及大城西港等地。

萬興農場有重要的滯洪功能。現場居然有鄉親說：「我在二林住了幾十年都沒淹水。」我想告訴這位鄉親，應該感謝這塊農地幫你把多的水都吸走了，而不是在上面填上水泥，把土地封死，不然台中寮被沖毀已過兩百多年，居民還是學不會教訓，等著未來發生水患就來不及了。

如果產業真的有用地需求，可申請租用中科二林閒置土地，有水有電。只隔一條馬路，何必再多闢一個產業園區。也許背後真正的原因是，中科二林園區的土地是只租不賣，而彰縣府需要闢一塊可以買賣的土地，他們特地北上來參加環評大會，不為「吵」只為炒，否則何必選農業生根的南彰化種一個精機園區。請王惠美縣長及彰化縣府收手，別再染指這塊台灣珍貴的處女地了，好嗎？

（作者為記者，花蓮縣民）

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