自由廣場》（青年時評）韓恩浩蕩抱大腿

◎ 陳冠甫

高雄市長韓國瑜日前結束訪中返國時，被兩名隨扈在機場內將他高高抬起，桃園市議員王浩宇批評「像封建時代的皇帝一樣高高在上」，也引發社會認為隨扈失職的質疑。殊不知！高雄市警局事後表示，尊重韓國瑜「自承」有要求隨扈抬起他的說法，僅會給予兩警口頭告誡，不會採取記過或調職處分。對此，基層官警得知抱怨「警察懲處制度不應遇韓流轉彎」。

有趣的是，日前市政會議上，遭韓國瑜飆罵「什麼態度」的環保局副局長謝汀嵩，二十九日被降調為運動發展局專門委員。外界大多懷疑是否為懲罰性調動？畢竟是調離主管職，並轉為不同職系。而謝汀嵩又是在前市府任內被調升，韓國瑜新官上任三把火，要給前朝官員「下馬威」的意思明顯。

事實上，一直以來首長貼身隨扈都被有心想更上一層樓的官警視為「好缺」，除了能夠「隨侍在側」。重要的是培養「好關係」將來不只官運順遂，前途更是無量。只是這種隨著主觀好惡，拉幫結派的作為，時常也被人詬病破壞正常升遷體制。

對比謝汀嵩只因為「坐姿」問題被降調，視為「自己人」的兩名隨扈，大剌剌地「抱大腿」，把首長當神明鑾轎一般扛起，害得韓國瑜差點成為明顯標靶。這麼離譜至極的失誤，卻只有口頭告誡。

兩者之間的差異耐人尋味，只能說「朝中有人好做官」，沒什麼好抱怨的。

無獨有偶，台北市長柯文哲也被砲轟，將台北市文化、觀傳局副局長互調是破壞文官體制。北、高兩市紛紛不約而同傳出，這種打壞事務官體制的行為。某種程度也是破壞民眾對政府的信任，讓政府治理從「法治」倒退為「人治」。

只要首長一句話，就可以介入政府體制，沒有專業準則可做依歸。特別是像韓國瑜、柯文哲這類網紅、民粹型的政治人物，通常都有強烈的「反民主性格」。不管是韓國瑜選前喊出「禁止政治性遊行」，或是柯文哲講出「有任期制的選舉，對台灣政治是很大的傷害」，都不難看出兩人對民主認識的淺薄。

（作者為台北大學法律所研究生）

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