自由廣場》蔡總統與賴前院長，光相信民主還不夠！

◎ 廖凱弘

執政黨最近正在辦理二○二○總統候選人黨內初選，前行政院長賴清德日前拋出「相信民主，建立典範」，意在說明他若透過正常民主程序出線，現任的蔡英文總統也不會跛腳，憲政秩序仍繼續維持，呼籲台灣人民，特別是各陣營支持者都要相信台灣民主，因為這是民主常態。

無庸置疑，無論蔡總統或賴前院長，都是民主制度的信仰者與實踐者，我們也相信，透過黨內民主初選機制，一切順利進行的話，確實能展現與其他政黨非常不同的政治典範，且容易突出自己的優勢。然而，問題就在於去年一一二四地方選舉與今年立委補選後，皆能明顯觀察出，選舉受「不當外力」影響甚巨。

例如：特定電視新聞媒體強勢主導，並在臉書等社群媒體上煽動特定議題，利用假帳號哄抬特定候選人，並監督鼓勵之，企圖使之當選，而主管機關直到日前才以一百萬元裁罰，但木已成舟。甫當選的首長，三個月後甚至橫跨到對岸「一國兩制」的指導機關中聯辦拜會，回到台灣來，同黨議長卻還為其護航，不必至議會專案報告此行目的與經過。堂而皇之避開民主國家正常的民意機關監督機制。

針對上述情事，暴露了無論是NCC或陸委會，對於相關法規執行時的不確定性，甚至是法規條文本身的不周延性。亦即，台灣在享受「相信民主」帶來的好處之餘，我們是不是在保護自己的民主方面有所缺失或不足，以致讓特定的資金，經由特定的滲透管道，以及再從特定政黨人物可能未經民主授權的程序，做出傷害民主的行為。

誠如最近外媒「華盛頓郵報」刊出的文章作者Josh Rogin引述陸委會副主委陳明祺所言，「明年選舉有可能成為台灣最後一場有意義的選舉，之後，它將變成一種香港式選舉」。有意代表執政黨參選的總統候選人，勢必要在捍衛民主制度上，提出更有作為的行動方案，才有可能為台灣帶來新希望。

（作者為台北大學數位行銷學程助理教授，新北市民）

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