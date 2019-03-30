社論》統獨之爭是生死戰 不是假議題

高雄市長韓國瑜的中國行充滿爭議，包括直接進入被視為港澳地下政府的中聯辦，引發台灣社會一陣譁然。（記者葛祐豪攝）

高雄市長韓國瑜的中國行充滿爭議，包括直接進入被視為港澳地下政府的中聯辦，以及宣稱獲取五十多億元農產品訂單。事實上，據香港媒體揭露，爭取到的農產品訂購，都是中國國營企業、官方單位捧場的政治訂單，且是不具合約效力的採購意向書（MOU），依據過去的經驗，中國此類收買人心的訂單頗多膨風成分，跳票、縮水的可能性很高。而韓市長在中國訪問過程中，「真人面前不說假話」，直言堅決擁護九二共識，中國之宣傳亦突出一國兩制的優越性與巨大成果，因此，誠如陸委會主委陳明通所言，「韓國瑜行程是北京精心設計『一國兩制台灣方案』之旅」。

韓流席捲去年九合一選舉，讓藍營取得壓倒性勝利，綠營大失城池，藍綠板塊產生翻天覆地的變化。一般認為，韓流再強，也只是一時的泡沫，很快就會消失無蹤，但事實不然。儘管韓國瑜的諸多政見禁不起檢驗，爭議性言行普遍引發議論，親中之面貌更毫不掩飾，施政滿意度落居六都的末段班，卻仍在各項總統大選民調中居於領先優勢，成為國民黨競逐二○二○年總統的大黑馬，造成其他藍營太陽暗淡無光。可見韓流雖然降溫，卻仍向全國蔓延，形成一股政治洪流。

民粹風潮近年在全球各地捲起，白色力量與韓流在台灣的崛起，就是此類民粹力量的集結與展現。然而，其他國家的民粹浪潮主要衝撞目標在現行政經建制，也就是打擊經濟與政治上的既得利益階級與當權派；而韓流顯然起於藍綠的對抗，但更深層的意義則是親中統派力量對台灣獨立主權的挑戰。所以，從大環境看來，韓流固然是全球化民粹運動的一環，但在地緣政治角度，則是使既存的「藍綠對立」格局，變成「紅色代理人」與台灣本土派的「紅綠對抗」，一旦韓流勝出，取得政權，台灣主權恐將不保，淪為赤色中國的版圖。

何以韓流會帶來台灣主權危機？統獨之爭，過去以來即是藍綠對立的重要議題，但是，對抗之餘，彼此還是可以找到重要交集─中華民國。藍營固然被視為親中統派，但是掛出的旗幟仍是「中華民國」，包括「不統、不獨、不武」與自欺欺人的「一個中國、各自表述」的「九二共識」，「中華民國」並沒有消失，仍是其追求終極統一的目標。同樣的，民進黨追求台獨的立場昭然甚明，但是從過去黃信介的「只能做不能說」，到取得政權之後，標準化的說詞卻是「台灣是一個主權獨立國家，它的名字叫中華民國」，顯示綠營政治人物深知台獨在當前的國際環境下，仍須借殼中華民國之名才能達到實質「上市」的目的。

換言之，藍綠統獨之爭的目標固然南轅北轍，卻在「中華民國」的平台上找到彼此可以認可的支點。而藍綠現階段的歧異，只是在於一邊是「台灣多一點、中華民國少一點」，另一邊則是「中華民國多一點，台灣少一點」；而且，重要的歧異顯然不在實際利益，而是文化、歷史等精神層面認同的不同。也就是，在這種平衡的架構下，藍營執政，可能加快親中腳步，但也不敢附和中共的統一主張；而綠營執政，則本土化的層面更為廣泛，卻也不致修憲更改國號。這種基本的政治默契，乃是藍綠的統獨抗爭看似激烈難以調和，卻不致釀成動亂的主要原因。

如今韓流的出現，卻破壞了原先藍綠之間的平衡，對於統一主張顯然拋棄了「各表」的遮羞布，更加肆無忌憚、明火執仗地朝向統一（其實是被統一）的虎穴闖進。另一方面，中共對台策略則日益強硬，習近平近日拋出的「一國兩制台灣方案」及新版「九二共識」，通通否定中華民國的存在，不僅對綠營不假辭色，對抱持一中各表的傳統國民黨政客亦關閉拉攏、模糊的空間。不論使用網軍或者採購農產品，中共公開介入台灣政局，扶植其代理人，都不再遮遮掩掩，猶抱琵琶半遮面。因此，國人必須看清韓流的本質，並不是傳統藍綠在「中華民國」架構下的對抗，而是中國與台灣內部特定力量企圖透過民主選舉消滅台灣主權的圖謀。總之，韓流帶來的統獨之爭不是假議題，是台灣主權與民主存亡絕續的戰役。

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