自由廣場》和平協議與德奧合併

◎ 徐少為

不久前有識者在此版提到1938年捷克被盟國出賣而受到納粹德國入侵的歷史，其中說「由於英國首相張伯倫的姑息，讓納粹德國不費一兵一卒佔領了捷克的蘇德台地區，雖然當時捷克的軍火工業也很發達」。事實上，納粹德國在同一年三月已先併吞了奧地利第一共和，因此才能在該年10月暢順地入侵捷克蘇德台地區，並將捷克斯洛伐克第一共和納為德國的附庸國（受保護國）。

神聖羅馬帝國在1806年滅亡後，德意志民族一直為建立一個統一的德國而爭論不休。在1866年前，一般認為德意志之統一只能由奧地利帝國主導，此稱之為「大德意志」。然而，奧地利在普奧戰爭失敗後，使得俾斯麥統一的北方邦聯建立了由普魯士國王主宰的德意志帝國，並排除奧地利領土於德國之外，此稱之為「小德意志」。1918年一戰結束，奧匈帝國分裂，原屬奧地利的德語地區想與德國統一。然在巴黎和會上英國和法國擔心德國迅速坐大，所以在《凡爾賽條約》與《聖日耳曼條約》中明定阻止德國與奧地利合併。

其實，希特勒在1924年出版的「我的奮鬥」中早已明確宣揚將統一所有德意志民族生存空間的主張，當時的口號是「同一個民族、同一個國家（ein Volk, eine Nation）」。

1933年納粹掌握德國威瑪共和政權後，逐步改制集權於「國家領袖（Führer）」希特勒一人手上，當時的奧地利納粹黨勢力也甚為強大，「德奧合併」的呼聲甚高，依據當時民調顯示約佔人口比例74%。然而當年9月奧地利第一共和總理陶爾斐斯（Egelbert Dollfuß）將自己所屬的基督社會黨與其他民族主義及保守派團體合併，成立「祖國陣線」，並明令禁止納粹黨在奧地利活動。但陶爾斐斯於1934年7月25日在維也納官邸中被納粹分子劫持並殺害。繼任者許士尼格（Kurt Schuschnigg）見「德奧合併」的呼聲越來越高，即預定於 1938年3月13日舉行主權公投。但於先前2月14日，他卻與希特勒在貝希特斯加登（Berchtesgaden）簽訂了一份中程和平協議，應希特勒之要求取消對奧地利納粹黨的禁令，並任命多位納粹黨人於奧地利共和的中央要職。

自希特勒奪取威瑪共和的權力後，奧地利有識之士即已明白國事如麻，亟欲聯合國際勢力防止納粹德國的併吞，許士尼格本欲聯合義大利對抗德國的策略在1937年因德義簽訂反國際共產的同軸聯盟而完全瓦解，奧地利的納粹黨也同時因英法的姑息而坐大。到1938年3月時，許士尼格知道他已無法力挽狂瀾，即使原預定於 1938年3月13日舉行主權公投，希特勒於該年3月9日對他下最後通牒，要求取消奧地利的「主權公投」，否則德軍將入侵奧地利。3月11日奧地利納粹黨發動政變，許士尼格在廣播中宣布下台。第二天3月12日清晨德國國防軍即入侵邊境，當日中午到達維也納，一路上未受到任何抵抗，因許士尼格在辭職廣播中向全國軍民宣稱「兄弟不打兄弟」，於是註定了奧地利捲入希特勒的瘋狂民族大浩劫命運。

藉著該年9月底的慕尼黑協議，納粹德國於10月入侵蘇德台地區，同樣沒有受到抵抗。接下來的是1939年3月將捷克斯洛伐克剩餘地區一同合併為波西米亞和摩拉維亞受保護國。英、法、義和蘇聯訂立慕尼黑協議幾天後，捷克斯洛伐克共和國的外交部長克洛夫塔（Emil Krofta）召見英國、法國、義大利大使說明：「我代表我國總統和政府，宣布我國接受慕尼黑在沒有我國參與的情況下作出不利於我國的決定。[…] 我不想多作批評，但對我們而言，這是一場我國不該遭受的災難。我們提出並尋求我國人民謀求自由和平生活的協助。 我不知道你們的國家是否能夠受益於慕尼黑的這一決定，但我國不會是最後一個，在我國之後將會有其他的國家也會受到影響。」這樣的呼籲是多麼的卑微！

當時歐洲各國都沒有積極的作為，反而有些共同瓜分捷克斯洛伐克部分的領土。在這兩年內，奧地利和捷克斯洛伐克受到最大的傷害。那些參與瓜分或姑息納粹侵略的國家在二戰中都逐漸一一受到納粹德國的侵犯，從法國、英國、波蘭到俄羅斯各個受到侵犯。1938年維也納有70萬猶太人，大部分被分送至德國的大嚎（Dachau）等絕滅集中營，1945年時生還者只有2千人。

綜觀奧地利和捷克斯洛伐克被併吞的歷史，國際的背叛固然是一項因素，但兩國的政客和人民的心防不足，致使納粹勢力擴張，對之毫無抵抗地投降也是其中一大原因。

最近有人提出「統獨是假議題」的說法，這是削弱國人心防的說法。美國在台協會處長酈英傑最近發表的談話中提到「美國反對片面的改變現狀」，「反對片面改變現狀」也同時是台灣人民「維持現狀」的想法。然而，中共謀我的作為並不一日稍減，國人必須明白要有作戰保衛自己的能力才有可能維持現狀。完全依賴國際的支持不足以達到維持現狀的目的。如果我們如同「阿爾卑斯山的不丹人」那樣樂天過活，只要有飯吃、有錢賺就心滿意足，替人數鈔票也無妨，那麼我們抵抗被併吞的力量也會因此削弱甚至消失，前途堪憂，如同1938年的奧地利和捷克斯洛伐克。

（作者為翻譯工作者，桃園市民）

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