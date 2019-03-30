自由廣場》「前柯粉」看統獨真假議題

◎ 蒲奕豪

日前北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩在政論節目上發表統獨為假議題的言論，遭現場來賓呂秋遠律師及王浩宇議員的批評。筆者曾經支持過柯文哲，也認同作為台北市長，意識形態也許不比如何提高地方政府效能為地方百姓謀取更大福利來得重要。雖然黃瀞瑩作為柯市府的一員，認同這種作法無可厚非，但在柯文哲有意領導的不再只是台北市府的時候，思考模式就不能再只有這種水準。

此事也不禁讓人聯想起球評石明謹日前在臉書提出的「台灣統獨八種立場」，黃瀞瑩的說法很明顯的就是其中的第八種「矯情派」，遙遙呼應了韓國瑜及朱立倫的所謂「政治零分、經濟滿分」。

不可否認人民的溫飽當然是國家首重要務之一，但眼睜睜的看著香港、西藏、新疆的現況，卻仍然可以大言不慚地對人民說自己有辦法與虎謀皮，和習近平簽署和平協議的這種不知該說是無知還是無恥的行為，無疑才是將人民置於末位的作法。

筆者以往也提出過統獨為假議題的說法，但假的不是議題本身，而是許多民眾心目中對統獨的認知。有太多人長期以來被這種「矯情派拚經濟」的論點影響，認為民進黨的任何敵共政策都是本末倒置；也有許多人誤以為九二共識就是維持現狀，或是還有更嚴重的不知一國兩制代表的是怎樣的後果。

所謂的統獨，其實代表的只是這個政治光譜兩端的終極目標。現階段的人民更需要具備的是對中共的敵我意識及危機意識。或是問問自己，對於自外於國際貿易規則已引起歐美各國戒心，以維穩名義消滅西藏、新疆主體意識同時不把當年對香港的承諾當一回事，處處打壓台灣地位又毫不掩飾擺在檯面上清清楚楚併吞意圖的中華人民共和國，到底是加入它好還是遠離它好？到底是把他當朋友好還是當敵人好？我想答案不言而喻。

（作者為工程師，台北市民）

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