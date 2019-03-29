自由廣場》談台大、政大學生拒看中天

◎ 林子堯

台大、政大學生近日發起拒看中天的活動，獲得極大回響。顯見從五年前太陽花學運到今日，年輕人仍是信奉自由民主的天然獨世代。台灣畢竟是歷經民主洗禮，中國深知自己來時不多，二○二○年總統選舉的攻勢將會愈趨猛烈，「政治訂單」將更多，當「發大財」的虛偽口號繼續高吼，民主機制恐將出現破口。

馬英九前總統日前接受香港媒體專訪，首度透露自己在總統八年任內，利用經貿、教育、旅遊等手段，讓台灣深陷除了統一別無其他選擇的境地。他並以國家統一綱領的時間表來說，台灣已經邁入中程統一的階段。過去他告訴大家，台灣前途要由台灣人民決定。然而，現在卻又大方承認自己就是要統一，若國民黨政治人物接下來還要再喊與中國只經不政，台灣人民都應該先參閱馬前總統的「統一心內話」。

台灣長期陷入黨國教育「只經不政」的神話，要大家安靜吃飯，國家才能讓國民黨安心統治。二○○八年時，國共聯手利用這套神話，大撈特撈。直到二○一四年才被太陽花學運破解這個謊言。但數年過去，同一個套路似乎又死灰復燃，必定讓五年前青島東路上的年輕人們看得毛骨悚然。

當年太陽花學運花了很大力氣，擋下服貿協議，避免中國以經促統。我們不輕易受洗腦，更知道沒有自由民主一切皆空談。最新一份民調顯示，韓國瑜市長在高雄的施政滿意度，年輕世代滿意度最低。由此可見，政治人物若意圖打中國牌，年輕人是不會買單的。

我們更不可忽略「統獨從來都不是假議題」，政治跟經濟也不是平行時空，尤其只要談到中國，都是「政治訂單」。現今台大、政大學生發起的拒看中天行動，更早可以追溯至反媒體壟斷運動，北京當局必定芒刺在背，必會設法找出管道予以反制。因此，我們要提醒政府，年輕人雖然這麼努力，但培養台灣社會健康、符合事實的閱聽環境、阻絕北京插旗，是政府之責。沒有民主防衛機制，犧牲的是年輕人未來。政府要能透過法規與具體行動，和公民力量通力合作分工，共做台灣民主永久不衰的堅強後盾！

（作者為台灣大學國發所碩士生，高雄市民）

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