自由廣場》韓國瑜四點「與眾不同」

◎ 羅鉦

高雄市長韓國瑜密會中國統戰官員，引發外界撻伐，藍媒統媒隨即以綠營政治人物也曾訪中為例，試圖掩護，卻掩蓋不住韓市長此行的「與眾不同」：

第一，韓市長進了中聯辦，這是綠營政治人物沒有做到的。

第二，在中國國家主席習近平發表「一國兩制台灣方案」，引起舉國憤慨之際，還與一國兩制執行機關中聯辦的主任闢室密談，這個時間點的選擇，也是綠營政治人物不敢想的。

第三，陳菊訪中，當著中國官員的面說出「中央政府馬總統」。賴清德訪中，不僅口稱「李登輝總統」、「陳水扁總統」，甚至大談台獨和八九民運，展現民選政治人物的自由民主形象。至於韓市長，雖然說出「西元一九一二年開始，國父孫中山推翻滿清，創立了中華民國」，問題是，這種敘事方式不過陳述歷史事實，且是連中共當局都認可的說法，有什麼好值得藍媒統媒歌頌？韓另說自己是「孫中山先生的信徒」，但連習近平都說「中國共產黨人是孫中山先生革命事業最忠實的繼承者」，證明韓市長的話並未逾越中共的詮釋範圍，毫無突破，甚至還有點彼此唱和，何來「厲害了我的韓總」（中國時報語）？韓還是等到中國官員離開後才敢說，反倒在會談時對方提到了「九二共識」，應該輪到他藉此闡明國民黨一貫主張的「一中各表」，及裡面的「中華民國」時，韓市長卻又噤聲不語，到底是「厲害」在哪？

第四，韓市長訪中適逢大選年，韓又被認為是國民黨總統提名熱門人選，與藍媒統媒列舉的陳菊、蘇治芬、張花冠、陳光復、曹啟鴻等赴中綠營縣市長相比，分量明顯不同。身為可能的台灣總統，還能和中國統戰官員杯觥交錯，這也是綠營無論哪位有志大位的政治人物絕不敢做的。

最後，國民黨必須反思，為什麼其他台灣人赴中訪問沒事，國民黨人赴中訪問卻總是搞得大家緊張兮兮，時刻緊盯其言行？甚至連香港的議員、媒體和學者都同聲批判？這又是綠營政治人物望塵莫及的地方了！

（作者就讀政治大學教育學院，新北市民）

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