自由廣場》誰是大法庭一流的法官？

◎ 莊勝榮

鑑於法律見解不同，造成當事人打官司靠運氣的不公平現象，司法院決定在最高法院設大法庭，統一法律見解。固然美意良善，但要如何建立具有公信力的大法庭？

首先，大法庭應由哪些法官組成？由於法律人很自負，跟醫師一樣誰也不服誰。法官當了二、三十年，才能到最高法院，他們更是自認見解正確，別人的見解難以裝進腦袋，因此爭先恐後要進入大法庭，唯恐別人錯誤的見解，影響他的正確見解。就像很有名的，貪汙案件實質影響力或法定職權說，到現在還無定論。將來進入大法庭，一決雌雄，應有定論。

問題來了，誰有資格榮獲此桂冠，應有一套標準，而不是依賴著長官關愛的眼神用徵召的。也不是看誰年紀大或年資深定奪。因為，要有精湛正確的法律見解，要經常充電讀書，跟年齡資歷未必成正比。憲法對法官有終身職的保障，所以，除非愛念書，不然容易造成法官懈怠不求精進。

筆者當律師超過卅年，最高法院開辯論庭，也只有經歷九十三年那次選舉當選無效及選舉無效訴訟採言詞辯論。事先法官理出幾個法律爭點給雙方準備，開庭時針對爭點辯論，因為法官及律師充分準備，開一次辯論庭就結案，充分發揮爭點整理的高效率。

想當大法庭的法官，需接受檢驗，司法院應邀對法學有精進研究，並有具體成果的專家，組成遴選委員會，就法官以前承辦的案件，最得意的一份判決書提出檢驗遴選，包括法律見解、爭點整理、集中審理等提出檢驗，且法官應提出著作或研究成果供檢驗，如此才能建立有公信力的大法庭。否則像最高法院一百年台上字1124號判決，經歷十年纏訟，兩造對法院審判權無意見，法官突襲以無審判權為由發回行政法院，如此見解，讓當事人及法院十年心血白費，這是哪門子司法？

（作者為律師，台北市民）

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