自由廣場》請民進黨為公辦初選立法

◎ 林健次

這次總統初選完全暴露台灣民主制度的基本弱點。國民黨的初選雖已在進行，可是辦法卻圍著主席的意志與嘴巴團團轉。民進黨則陷入雙方支持者「歡迎vs.嚴防」藍營支持者在民調時作策略性回答、攪局的窘境。

為了掩蓋人頭黨員問題與勝選，民進黨的初選制度逐漸演變出以黨員投票、民意調查、中央或黨主席決定等三種管道或其變種與組合。這些演變使得民進黨和其支持者的距離越來越遠、黨中央與主席的權力越來越大。

國民黨初選制度的紊亂更甚於民進黨。兩黨比爛，嚴重衝擊台灣人對民主與政黨政治的信心，有利獨裁產生與中共對台灣政治的干預。台灣初選制度再不興革一定導致國安與生存的危機。

台灣各政黨都有一群長期支持的準黨員，而且有完整的戶籍制度；參考美國式的政黨初選制度來建立台灣的公辦初選制度相對容易，甚至施行起來比美國更簡單。

美國式政黨初選的基本精神是：全國政黨在同一天舉行初選，每一公民可以自由選擇參加一個政黨的初選投票。

筆者建議的台灣公辦政黨初選制度的基本原則是：

一、曾經獲得政府選舉補助的政黨，其候選人必須經由公辦初選產生。

二、公辦全國政黨初選，在同一天舉行。民眾自由選擇一個黨派參加初選投票。

主要選務機制如下：

一、公民至附近投票所投票，一如台灣傳統選舉，公民只領一張選票。

二、該張選票上分數區、各區分別臚列各黨初選候選人名單。

三、公民只就單一政黨候選人圈選一個。

四、圈選多黨或多人為廢票。

以上的選舉辦法，因為用的是同一張選票，選民的政黨傾向不會洩漏。各政黨支持者較會參加所支持政黨的初選，相當程度杜絕不同政黨支持者互相偷襲的問題。事實上，只要再增加一張選票，這種辦法也可用來選舉各黨的黨代表與中央委員，一舉解決各黨中央權力結構的腐敗與代表性問題。

民進黨立法院席次是超級多數，想立什麼法就可立什麼法。現任黨主席卓榮泰沒有公職、至少自稱公正無私。蔡英文假如再被提名就是最後一任；假如不被提名，則不會再任。不管如何發展，初選過後蔡英文與初選制度的利益糾葛將會減少，時機有利可長可久初選制度的建立。民進黨的立委請加油，在二○一九年制訂一部二○二二年可以施行的公辦初選制度吧。

（作者為留美經濟學博士、台灣國際研究學會理事）

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