自由廣場》（金恒煒專欄）「動物農莊」民進黨

「政治平等」是民主的基石，所有民主價值全根植於此；這是全世界最具影響力且備受推崇的政治學與民主理論大師道爾（Robert A. Dahl）的洞見。道爾給「政治平等」下了簡潔而有力的斷語：「所有成年人在政治上都應受到平等的對待。」「政治平等」即是道爾所稱的「本質平等」。

道爾此一理論能不能在現實政治上核實？並不是所有的理論都可以在實務界找到對應，但「政治平等」是能夠加以檢驗與印證的。以民進黨的總統初選為例，我們把「民進黨、蔡英文、賴清德」代入到道爾的「斷語」中，所得如下：「所有黨員——蔡英文與賴清德們——在初選上都應受到平等對待。」

「政治平等」的反證也有，歐威爾（George Orwell）小說《動物農莊》（Animal Farm）就是。不錯，「動物農莊」講求平等：「所有動物都是一律平等的，但有些動物比其他動物更平等。」我們只要再用前面的代數，把「蔡英文、賴清德們」代入，馬上可以形成以下的例證：「所有黨員都是一律平等的，但有些黨員（蔡英文）比其他黨員（賴清德們）更平等。」民進黨不就等於「動物農莊」的現代版本！

對民進黨內「利益集團」（這是創黨元老游錫堃的用語）或挺英派而言，確實「有些黨員比其他黨員更平等」。蔡英文出訪前，據報導，在官邸召開密會，黨政要角全部出席。最危言聳聽的是立法院長蘇嘉全與英派大咖陳明文的發言，（蘇嘉全選院長時即公開宣布「不參加黨務」，怎麼自打了耳光？）他們認為賴清德參選會造成「憲政危機」、「黨內危機」。乖乖隆地冬，罪名大了。

「憲政危機」是什麼？就是憲政體制陷入重大爭議或衝突以致不能運作。試問，賴清德代表民進黨參選，於憲政體制何干？總統府、行政院、國會按憲法依然運轉，哪有危機可言？所謂「黨內危機」更無稽，民進黨黨綱明列的「提名條例」，難道都是「不用的時候拿出來，用的時候收起來」？閣揆蘇貞昌在場大表其態，霸氣外露地說，本來就應該要保障現任者；真是不遑多讓。再藉歐威爾的名言送給「動物農莊」民進黨：「愚蠢像智慧一樣必要，也同樣難以學會。」

或許藝人立委余天講得最直白，他表示：「若賴出線，蔡英文不就提前成跛腳總統？」這個說法，與作家顏擇雅相映成趣。顏擇雅拿美國為例說：現任總統尋求連任沒有得到黨提名，一定提前跛腳，黨必須付出代價，故美國只有一先例云云。不要忘記，美國總統尋求連任而敗北的上世紀至少五例。更何況，美國是總統制，台灣不是。依現行憲法，行政院才是國家最高行政機關；蔡英文就算跛腳了，權力回到行政院，不正是合憲行為？再說民進黨在國會還是絕對多數，賴出線，民進黨絕不可能也不會跛腳。

蔡英文公開宣稱她連任一定贏。既然連任都會贏，還怕初選？民進黨好好辦一次初選，給大家看看：民進黨不是「動物農莊」！這才是重點。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/