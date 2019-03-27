自由廣場》（林保華專欄）韓國瑜賣笑買特首

高雄市長韓國瑜訪問中國，被港澳中聯辦乃至國台辦主任劉結一召見密談，引發台灣朝野諸多批評，前行政院長賴清德更提醒他要有政治智慧。韓國瑜回應表示，他賣笑、賣水果、賣蔬菜、賣水產品，他覺得「智慧是有的」。

請注意，他的售賣行當中，「賣笑」是第一位，意味著這是他此行的首要任務。賣笑是人們對娼妓生涯的形容，政治人物說自己賣笑，無疑承認自己是政治娼妓，只要有嫖客出錢，他就可以賣身。

韓國瑜何以要如此賤格？僅僅是為了賣蔬果與水產品嗎？如果這樣想，那的確低估他的政治智慧了。他在香港與澳門密會中聯辦而成為媒體焦點後，不禁利令智昏地說：「看來，我可以到澳門選特首了。」他知道香港的國際金融中心地位而不敢說到香港選特首，然而澳門的聲色犬馬，非常符合他的癖好，才會脫口而出。特首是一國兩制的產物，所以蔡英文總統批評這一次的國共勾結出賣台灣是營造一國兩制的氛圍，點到了要害。

雖然中共對韓國瑜的表現讚譽有加，然而即使台灣的非綠營人士也覺得他超越了分際，因為國民黨表面上不接受「一國兩制」，可是韓國瑜身為國民黨的政治人物卻接受了。以韓國瑜的人氣，顯然國共都會推出他參選二○二○年的總統或特首，但這也一定是他的致命傷，看台灣民眾是否願意接受一國兩制，淪落到香港今日的地步。

香港民眾對韓國瑜的批判尤為激烈，包括中資的《成報》整整頭版在批判韓國瑜，比其他香港媒體，乃至台灣親綠媒體尤烈。這是目前香港的政治環境使然。

最近港共政府正在借某香港男子去年年初涉嫌在台灣殺害同行的懷孕女友之後返回香港無法送到台灣受審而企圖修改法例。香港人對移送到台灣沒有意見，然而修例到還可以移送中國，則是嚇死香港人，不但是反對派，連擁護中共的商界都擔心，因為他們更多人與中國有生意來往，中國的法治他們瞭如指掌，修例後他們將是最大的受害者；以前用綁架的形式，以後則有合法的條文了。這還包括居住或路經香港的台灣人。

《成報》老闆谷卓恒四年前在香港國際機場酒店險被跨境的中國公安綁架，幸虧得到酒店保安報警解救，現在亡命美國。而另一位與太子黨關係密切的大亨蕭建國則是二○一四年逃來香港，二○一七年被綁架回中國。銅鑼灣書店的綁架事件更是街知巷聞了。

而韓國瑜大讚的港珠澳大橋更是正在策劃的「大灣區」的主要交通幹道，而大灣區是把香港融入中國而消滅特區的重要手段。

這樣的一國兩制要香港人接受，還要台灣人接受，僅僅是因為韓國瑜想取得參選總統或特首的入場券？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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