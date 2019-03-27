自由廣場》很不一樣的美艦通過台海

◎ 黃惟冰

三月二十五日，兩艘美國艦艇通過台灣海峽，這也是美國相關部門自去年七月以來，第六度執行類似任務。密度如此之高，用意不言可喻。

再者，兩艘艦艇中，一艘是直屬美國海軍的「柯蒂斯魏柏號」驅逐艦（USS Curtis Wilbur），另一艘則是隸屬美國海岸防衛隊的「伯索夫號」巡防艦（USCGC Bertholf）。有別於過去幾次類似任務，美國都只出動海軍艦艇，這次卻一反常態，改由海軍與海岸防衛隊「結伴而行」，如此變動，背後必有弦外之音。

第一，美國海岸防衛隊在「承平時期」由國土安全部（Department of Homeland Security）調度，與美國海軍指揮體系各司其職，可以說是「平行線」。不過，在「戰爭時期」，美國總統可將部分或全部海岸防衛隊的裝備與人員，劃歸海軍轄下，變成海軍指揮體系的一部分，成為「上下游」以便協同作戰。如今，華府決定讓海軍與海岸防衛隊在台海「出雙入對」，是否意味著將台海列為可能的衝突熱點，抑或是將對岸的中共視為潛在敵人，值得後續觀察。

第二，「伯索夫號」巡防艦舷號為750，該艦照片截至三月二十六日下午，都還掛在美國海岸防衛隊的官方網站上。同時，照片上的圖說還特別標註「美國海岸防衛隊捍衛美國的經濟、國家與邊境安全（The Coast Guard protects America’s economic, national and border security）」。換言之，在圖文相符的情況下，可以推論華府派出「伯索夫號」巡防艦通過台海，想要傳達的訊息就是台海的穩定，符合美國的經濟、國家與邊境安全，可謂一切盡在不言中。

最後，這兩艘美國艦艇「剛好」是在高雄市長韓國瑜訪問中國時通過台灣海峽。韓市長港澳深廈行還在途中，美國在台協會昨天（週二）又在臉書示警香港政府逐步限制自由人權。這是「湊巧」，還是「提醒」，韓市長不妨好好想一想。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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