自由廣場》37年前蔣經國的訓誡

◎ 莊雄吉

當藍營人士絡繹不絕爭相至中國叩見習主席，另倡議兩岸簽訂和平協議當頭，一九八二年十月份美國《新聞週刊》彷彿是一面歷史照妖鏡。

蔣經國前總統當年接受《新聞週刊》專訪時，針對中國提出的「一國兩制」論，就嚴厲批評：「中共不守信用。任何期望中共允許台灣與大陸統一後，還能保留獨自社會經濟制度的想法，都是不切實際的。」

三十七年前，信仰三民主義統一中國的蔣經國，很有遠見地訓令國民黨員對「一國兩制」這個包藏禍心的糖衣毒藥保持警戒。三十七年後，專制獨裁的中國共產黨仍不死心，拿出又臭又長的裹腳布「一國兩制」誘惑國民黨，一些國民黨員卻只見糖衣不識毒藥，爭相表態支持九二共識，甚至還有人說九二共識是「定海神針」！然而，這些國民黨員卻不敢再講「九二共識一中各表」，因為，中共頭子習近平今年初在「告台灣同胞書」發表四十週年紀念會上明確表示：「一國兩制」是建立「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的九二共識」。不再容忍國民黨拿九二共識「一中各表」招搖撞騙，狠狠打臉一些自稱蔣經國追隨者的政客。

奉勸國民黨從政黨員，盡快建立「永續經營台灣」的深耕思維，不要再投機騙票。切記你們蔣主席三十七年前對中國「一國兩制」的嚴厲反駁與誡詞：「任何期望中共允許台灣與大陸統一後，還能保留獨自社會經濟度的想法，都是不切實際的。」

（作者為國防部財務官退役，台中市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/