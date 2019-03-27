自由廣場》陸軍少校談和平協議

◎ 楊服平

近日無論是新聞或是網路有許多對於「兩岸和平協議的討論」，甚至有政治人物發表「希望在有戰地意義的金門，與中共領導人習近平簽和平協議的想法」，筆者認為這件事十分諷刺。

該政治人物提到想要在金門簽和平協議，認為金門是一個很有意義的地方，因為古寧頭、八二三戰役期間，金門都是保衛台灣的最前線。他還希望將現在金門的特產菜刀或鋼刀增添上一個名為「和平」的意義。然而提到了這一系列保衛台海的戰役，僅提將士們捍衛的和平而不提他們拚命想守護的民主自由，筆者認為這位政治人物實在是誤讀了史事。

古寧頭戰役時，許多國軍戰士付出了生命的代價，其中時任二○一師少將師長鄭果將軍在古寧頭戰役後，就曾在二○一師追悼大會上發表了一篇《致陣亡將士家屬書》：「出賣國家民族的共匪，企圖以集權的獨裁政治掌握中國，我政府為著主權的維護、領土的完整、與保障人民的自由與財產的安全，故毅然決定戡亂建國的政策。……他們為國家、民族、公理、正義而犧牲了，可是他們的美名事蹟，將永遠地綻放在中國的歷史上。」或許今日對於「中國」已有不同的時代定義，然而七十年過去了，台灣發生了許多變化，尤其是從威權體制變成民主國家；中國雖然也有許多變化，中共一黨專政卻是一成不變。如今政治人物高唱著兩岸和平統一，難道台灣這七十年的艱辛道路都是白走的嗎？當年陣亡將士的鮮血是白流的嗎？

八二三戰役期間，金門一百五十平方公里面積，四十四天內承受共軍發射四十七萬多發砲彈，平均每平方公里落下三千二百多發，造成民宅損傷、古蹟破壞和生命財產的損失。

共軍瘋狂砲擊金門，卻始終沒能瓦解金門軍民士氣，但共軍卻不放棄侵略野心，改「單打雙不打」的襲擾性砲擊模式，一直到民國六十八年元旦才宣告停止砲擊。這樣悲痛的故事，才是金門菜刀、鋼刀的由來。如果該政治人物索求僅僅是「和平」二字，那憑什麼那些先烈要悲壯獻出生命？

對於「一國兩制」這種低劣的統戰話語，代表國軍的青年日報在三月二十日社論早有詳盡反駁——當「一國兩制」實驗在香港破產時，台灣人民早已警覺，又怎麼會再上當？

古寧頭戰役、八二三砲戰等的戰爭悲劇，使得無數的平凡人在金門獻出了生命，成為我們景仰跟紀念的烈士。正如國防部嚴德發部長提過的，面對當前的局勢變幻，必須謹記「和平絕對不會建築在敵人的善意上」。身為一名志願役軍人，我相信台灣有著即便要我犧牲生命，我也想守護的價值！

（作者為陸軍少校政戰官）

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