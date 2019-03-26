自由廣場》跛腳總統的迷思

◎ 邱垂亮

日前，剛選上立委的余天溫情喊話，「清德啊，讓天哥講一次。」「若初選賴院長出線，蔡總統不就成了提前看守內閣、跛腳總統？期盼兩邊好好調解，最希望是蔡賴配。」余天是我很喜歡的「非政客」。如果只有他提出此「跛腳論」，我一笑置之。問題是，很多有心人，好心、壞心都有，也大喊此「狼來了」的「跛腳論」。

我非常不以為然，認為三一八賴清德宣布參加初選後，除了「保皇」立委排排站合唱「團結歌」支持小英、令人啼笑皆非外，此「跛腳論」最讓我感覺是杞人憂天、民主錯誤的反賴論述。

除了有心政客、媒體，各懷鬼胎，宣揚「跛腳論」外，也有公正學者、評論家認為，如果賴初選贏，蔡總統會成歷史最長（十三個月）的跛腳總統，可能傷害台灣民主體制，甚至造成憲政危機。此論有其學術道理，但純屬「可能」的理論，不是「必然」的定論，能否因果成真，還要看人為因素，人怎麼做？

何況四一七初選結果，鹿死誰手還難預料，小英民調贏的機率還很高。即使賴贏，蔡總統跛不跛腳，賴毫無置啄餘地，更不是余天說了算，也不是學者說了算，只有蔡總統說了算。不管學理或實踐上，留下的十三個月任期，她仍是憲政大權在握、貨真價實、可以大展身手、大有作為的台灣總統。甚至因為沒有二○二○競選連任的顧慮，她可以大刀闊斧推動國政，在憲政與司法改革、轉型正義、國防與經濟建設、反中國統戰併吞、與美日等民主國家聯盟、進入聯合國等重大議程上，雷厲風行，大破大立，做出名留青史的豐功偉績。

以美國為例，詹森（Lyndon Johnson）、福特（Gerald Ford）、卡特（Jimmy Carter）、老布希（George H.W. Bush）等總統，都曾在類似跛腳情況下，做出令人難忘的重大貢獻。

以小英總統的智慧、能力和耐力，十三個月一定可以在上述國政議題上大有作為，大創一番歷史事業。

（作者為前國策顧問、澳洲昆士蘭大學教授）

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