自由廣場》卓主席應解散「五人小組」

◎ 林光義

九合一大選，民進黨慘敗，卓榮泰臨危受命，擔當救國就黨大任，在各方期待和批判聲中，坦言台灣最大黨是「討厭民進黨」，言為士則，才為世出，三一六的立委補選不負眾望！

總統黨內初選號角響起，賴清德率先響應，慷慨赴義，呼應民意，振奮人心，奈何黨內竟有指其「破壞團結」之議，令人傻眼！

民主政黨應遵循民主制度，樹立典範，怎可捨既定規則，用協調替代？落人以搓圓仔湯之議，陷黨於自毀形象之譏！相信賴清德必悍然峻拒勸退，因為他知道這不是爭奪權力，而是承擔責任；權力可以拋棄，責任不容規避！況千軍易得，一將難求，賴清德豈是泛泛之輩？建議卓主席應解散「五人小組」，回歸初選機制，此時此刻，主席最大，誰敢不服？登高攬轡要有澄清天下之志！

討厭民進黨之由來，最大因素是民進黨內的派系鬥爭，吃相難看，只顧爭權位，不顧政黨形象。九合一敗選，原因固多，但派系惡鬥，演出豪門爭產戲碼，刀刀見骨才是主因。

卓主席應展現魄力，解散派系，對從政黨員曉以大義，不求私利，力拚公益，藉總統初選平台，讓參選者做君子之爭，將治國方略向選民推銷，以民主風度贏回選票，昭大信於天下，立大功於國家，樹典範於千秋，接地氣於萬民，才是國家之幸，人民之福！

（作者為陳定南教育基金會董事長）

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