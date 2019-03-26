自由廣場》鬼混台灣二十年的典範

看國民黨還要如何包裝「一國兩制」和平協議

◎ 黃天麟

高雄市長韓國瑜會見中聯辦、國台辦，「拚兩岸賣水果」，但至今只獲五十億元訂單，僅值去年出口農產品一七○○億的2.9%，真正成果是替「一國兩制」背書。此種「真拚兩岸假拚經濟」的勾當，可以說是鬼混台灣二十年的典範。

更嚴重的是「中國」國民黨上自主席下至「總統候選人」一致高舉「簽署兩岸和平協議」大旗，把選戰定調為「和平與戰爭」的抉擇，國人與民進黨必須嚴予提防。「和平協議」，說穿了就是國共的統戰用語，真名是「一國兩制」協議，「和平」是用來迷惑國人的騙術。請問：

現在不是很和平嗎？如說不是，韓國瑜怎能訪港澳廈？怎能見中聯辦？若不是處在和平狀態，怎麼會有年六百多萬的國人到中國觀光？怎麼會有二百萬國人在中國拚中國經濟？去年來台的中國觀光客也有二六○多萬人次，台、中航班之密度凌駕中國對其他亞洲國家。這樣的情況下，說還要簽「和平」協議，可不笑死人。是愚人節嗎？真相是「一國兩制協議」是正名，「和平」是統戰用語。

那麼「一國兩制協議」的本質是什麼？請泛藍的候選人講清楚說明白，一國是哪一國？協議中還有中華民國或台灣嗎？若只是中華人民共和國，那不就是賣國的「投降協議」？

有人說，我們可使用「大陸地區」及「台灣地區」，來模糊主權問題。可行嗎？不管你想要模糊，中國就是要向世界宣示「台灣是中國的不可分割的一部分」。「大陸地區台灣地區」就可證明台灣是中國的一部分。換言之，不管如何，「一國兩制協議」就是向世界宣告台灣人民承認台灣是中國的不可分割的一部分，與「統一宣言」無異。其結果將會如何，只要看看現在的「西藏」就知。

泛藍們奸巧地把「和平協議」轉換成「拚經濟」，宣稱求和平是為了拚經濟，給人民一個好生活，反中的民進黨是在拚戰爭拚政治不顧人民死活。真相恰恰相反，中國國民黨之拚經濟是在拚「一中市場」。拚「一中市場」的結果如何，馬英九的拚八年經濟拚到最後是負成長（-0.3%），22K悶經濟也在馬英九的一中市場中形成。倒是，蔡政府不承認九二共識後，經濟逐步回復過去失去的成長動能，去年扳回到「坐二望三」，拒絕「一國兩制」定案後（即二○二○民進黨勝選後）必將能由坐二提升到「坐三」的先進國家的成長水準。

請國人睜開眼睛，中國國民黨拚經濟的真正意圖是「拚政治、拚統一」窮台瘦台，「和平」的真義是「投降」是「統一」。韓國瑜港澳之遊，提供了一面最好的鏡子。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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