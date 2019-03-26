自由廣場》從潘孟安談韓國瑜

◎ 于則章

高雄市長韓國瑜自許為「經濟一百分，政治零分」的「賣菜郎」，在前往香港、澳門、深圳、廈門訪問八天，儘管依然高唱「拚經濟」，而親中媒體也主動配合造神的宣稱韓國瑜這趟所找到的商機達五十億元，堪稱「最會賺錢的市長」，然而，由於韓國瑜在事前未經向陸委會報備的情況下，就直奔港、澳兩地的「中聯辦」與「中聯辦」高官密談而引發各界質疑他「賣台」，中國國民黨立法院黨團連日來在面對各界排山倒海的「批韓」聲浪下，終於忍不住在三月廿五日召開記者會反擊：「現在人家出去拚賺錢，總比你們（民進黨）外交撒錢好吧？」

事實上，相對於每次出訪總是敲鑼打鼓說又拚了多少經濟，但實際成效總是令人存疑的韓國瑜，屏東縣長潘孟安多年卻是一直都低調而穩健的為屏東農產品進行國際行銷，在今年初更創新突破，採團體戰將台南、高雄及屏東等三縣市農產品外銷到日本、韓國、香港及中國，並將觸角伸及杜拜、加拿大。而台灣去年農產品外銷達五十四．七億美元，創二十年新高，水果外銷一億三千萬美元也創紀錄，甚至我國農產品出口到中國金額十二．七億美元亦刷新紀錄，成長23.2%，今年目標出口要破六十億美元。這種種事實都證明即使沒有「九二共識」，台灣農產品照樣出得去，照樣大賣。

何況，韓國瑜「港澳深廈行」簽的是「備忘錄」，除非有特別約束，否則在法律上不具效力。即使是正式的採購契約，以中國在二○一六年對泛藍執政八縣市首長滿口承諾要採購其轄區內農產品，最後卻淪為芭樂票的前科來看，日後要再對高雄市黃牛也是輕而易舉、理所當然。因為中共就是吃定了中國國民黨吃人嘴軟、拿人手短，加上在政治上死抱著「一個中國原則」不放，卻無論如何也不敢挺起腰桿來對中共要求「一中各表」的弱點，絕對會把主動送上門來的韓國瑜吃夠夠！

就此來看，韓國瑜根本就是如香港立法會議員朱凱迪、區諾軒、梁耀忠與「香港眾志」發表聯合聲明所批判的，是為一國兩制背書，助紂為虐。是反過頭來想藉此替中國將「一國兩制」推銷給台灣人。只不過，看到香港回歸後日益失去自由與經濟活力、淪為中國高官洗錢殖民地，而被美國列為可能取消繼續將香港視為獨立關稅區、爾後很可能會被美國將其與中國一併進行經濟制裁的下場，台灣人只有在明年大選以選票對韓國瑜乃至於國民黨清楚表明：「中國不是我的菜！」才能夠避免淪為第二個香港！

（作者為公務員，台北市民）

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