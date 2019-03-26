自由廣場》賤賣人參果的豬八戒

◎ 陳國雄

台北第一和第二果菜市場，每天交易的蔬菜量一千七百噸，水果六百噸，加起來共約兩千三百噸。若以平均價格每公斤十五元計算，每天交易額三千四百五十萬元，三十天交易額約十億三千五百萬元。

韓國瑜去中國深圳簽了一紙四年的合約，採購高雄出產的農產水果蔬菜及其製成品，共約台幣九億兩千萬元，平均一年兩億三千萬元。雖然金額並不大，但對高雄農民也是好事一樁，大家都歡迎。

問題是，如果這筆合約是以承認「沒有一中各表的九二共識」為代價，只有中華人民共和國，沒有中華民國，那麼未免太賤賣了台灣主權！國台辦主任劉結一和韓國瑜會面時，一開頭就歡迎兩岸城市「在堅持九二共識基礎上」加強合作；韓國瑜立刻回應說「九二共識是兩岸關係定海神針」，完全不敢吭聲「一中各表」。此外，國台辦也發文力挺韓國瑜，直指「九二共識」能帶給高雄快樂，可見這筆買賣的前提就是「沒有一中各表的九二共識」，這等於是接受了習近平所定調的「九二共識、一國兩制」。

然而，韓國瑜卻洋洋得意地自比是孫悟空賣人參果，沒錯！台灣主權是台灣人民的人參果，屬於非賣品。他去中國接受的「九二共識」沒有言明「一中各表」，這種賤賣台灣主權的行為，還敢怒嗆賴清德「豬八戒賣不了人參果」。

其實韓國瑜是賤賣人參果的豬八戒，他怒轟賴清德的原因很簡單，因為賴清德在臉書提醒韓國瑜「只賣農產品，不賣身」，一針見血地點到韓國瑜「政治零分，經濟一百分」的死穴，打出他的豬八戒原形，難怪他要抓狂。

（作者為台中市西區市民）

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