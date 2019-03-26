自由廣場》網友說：「國民黨···滅了中華民國」

◎ 陳振

高雄市長韓國瑜訪問中國，週一下午與國台辦主任劉結一見面。中國官媒《新華社》報導，劉結一在會面一開頭就歡迎兩岸城市「在堅持九二共識基礎上」加強合作；韓國瑜也回應說「九二共識是兩岸關係定海神針」。

網友紛紛表示：「把台灣賣掉了，他覺得自己就能當台灣特首啊！」「我還以為這種白痴情節只會在電視上出現，沒想到真的有這麼傻的人。」「一中各表怎麼不見了？孬種滿口謊言！」「九二共識是未經過全台灣人民公投，且未成為台灣國家法。」「中共認定九二共識即統一共識，一中就是中華人民共和國。國民黨認了一國兩制即認了中華人民共和國滅了中華民國。」網友所說可是一針見血。

在韓某人的眼中，「九二共識」只是國共兩黨的定海神針，卻是兩岸關係的「繡花針」。似乎沒有「九二共識」就無法做生意，這樣還有臉說「政治零分、經濟一百分」嗎？顯然其腦筋有洞。這樣的生意誰不會做？只要磕頭就好辦事，與古時候的「嗟來食」有何不同？尊嚴何在？還不如館長。館長為了國家尊嚴，上億元代言費可以不要，韓某人為何不能向他看齊？

如今韓國瑜與中國多位政治人物密談，談了什麼話，民眾沒有權利知道嗎？屆時高雄被出賣了怎麼辦？這種「沐猴而冠」的「小丑」能當市長已經過高，還能當總統嗎？

（作者為大專教師，新北市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/