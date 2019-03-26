自由廣場》動蕩世界中，一個更加穩健的歐盟

◎ Helga Maria SCHMID

去年預測關於強國相互競爭的重要性將日益增長，此話仍言猶在耳。

而我們的策略環境卻是變得越來越難以預測。今日，強國公開挑戰基於規則的國際秩序，並改為追求促進一個以勢力範圍所劃分的世界。地緣政治的競爭激發局勢緊張，同時為可能導致非蓄意軍事衝突的「新擴張時代」敲一記警鐘。氣候變遷正在成為一種生存威脅，而網路空間和假資訊宣傳則成為21世紀的新武器。

對歐盟而言，答案很明確：這些挑戰只能通過多邊方式解決。如果我們團結一致，我們擁有塑造未來全球秩序的工具和政治權重。因此歐盟非但不退出國際合作和全球夥伴關係，而是加強其與合作夥伴共同應對全球挑戰的承諾：諸如巴黎氣候協議，伊朗核協議（JCPOA），2030永續發展議程，歐盟的歐亞連結策略，或WTO改革。

雖然要貫徹這些協議在本質上有一定的難度，但我們相信它們是確保一個更加和平、繁榮和安全的全球環境的最佳途徑。更遑論沒有一個國家能夠單獨應對這些挑戰。我深信這是正確的作法，而周邊夥伴對歐盟行動的需求高漲更是不言而喻。

在每一個機緣中，為共同問題尋求共同解答的需求不僅被強調，更被轉化為具體行動。因此，歐盟與北約、聯合國，以及非洲聯盟和東協等區域組織，進行更廣泛的國際合作和夥伴關係。歐盟－非盟－聯合國在處理諸如移民等共同議題的三方合作方式，說明了多邊解決方案如何有助於拓展安全、穩定和繁榮。

舉例而言，近期的聯合國IPCC全球暖化特別報告已警告我們，必須對氣候變遷採取迫切行動。這是為何歐盟竭盡所能在卡托維茲舉行的第24屆締約方會議（COP 24）上取得圓滿成功。歐盟將繼續以身作則，將歐盟極具野心的2030承諾轉化為具體行動。去年6月歐盟主辦的氣候與安全高層會議也清楚地表明了這一點。

在安全領域，歐盟繼續展現作為安全供應者的角色。歐盟不僅在內部聯合加強有效打擊恐怖主義、仇恨和暴力極端主義，同時設立了16個危機管理單位，包含近4000名職員。從協助馬里、尼日爾和中非共和國的能力建構，到支持伊拉克安全部門改革，打擊索馬利亞沿海海盜活動或防止喬治亞暴力事件重新爆發，歐盟繼續加強在鄰國及其他地區的國際安全。此外，歐盟在全球從哥倫比亞到葉門和菲律賓的40多項調解活動，以及歐盟作為發展與人道援助的主要捐助者的財務支援，都讓歐盟在全球安全事務上相得益彰。

由於歐洲對自身安全肩負起更多責任，有關歐洲策略性自治的辯論雖不無爭議但也日益湧現。然而，其核心是一個基本的道理：在必要時，歐洲人要能夠保護和捍衛歐洲的利益和價值觀，並有能力採取行動。我們希望能夠按照自己的方法與第三國合作。

因此，我們通過「永久架構合作（PESCO）」加強聯合軍事能力的發展，我們將通過歐盟防禦基金增加聯合投資，我們正在精簡軍事指揮結構（MPCC），我們同意一個契約加強我們的民事危機管理。這些舉措也有助於加強北約的歐洲支柱和對集體防禦的貢獻。

更大的責任還包括加強我們在能源、太空、基礎建設和其他關鍵領域的韌性和能力。我們拒絕由混合與網絡攻擊所導致的干擾和不穩定，因此我們持續專注在強化網路安全能力，並透過近期通過的「假訊息行動計畫」來提升資料保護和遏制假訊息。

我們也要在維持防止武力擴張方面的成就特別保持警惕，例如中導條約或與伊朗核協議，畢竟這實在高度關乎我們自身利益。起點不能是拆除當前架構並從零開始。我們正在各層級努力促進普及化與執行既有合約，例如「核不擴散條約」或「海牙反彈道導彈擴散準則」。我們同時也推動「全面禁止核試驗條約」，這條約將在我們努力朝向北韓達到全面、可核查且不可逆轉的無核化過程扮演重要角色。

歐盟承擔更大的責任並不止於防禦議題。今日的安全議題也關乎經濟安全。這概念包括歐元的戰略重要性以及確保單一貨幣可在國際舞台上發揮其全部作用的必要性。歐盟致力於一個開放、多邊和基於規則的全球經濟，而這包含提升歐元的國際角色。制裁的域外效力也為歐盟在履行自身政治承諾的能力帶來了挑戰。在這前提下，我們積極製定可以協助、保護和保證經濟體在國外開展合法業務的機制。

作為歐洲人，我們沒有揮霍時間或容許自己不積極創新的成本。我們必須使我們的作法現代化，並在科技、外交和安全政策的交集處更積極地與新參與者接觸。這是為什麼歐盟外長與主要科技公司執行長一起啟動了全球科技小組，以確保國際道德和規範能夠與人類的智慧創新同步。我們同時必須對相關安全議題嚴正以待以善用這些機會，為此歐盟執委會也於近期通過了「人工智慧報告」。

總而言之，支持基於規則的多邊主義和更多的歐洲策略性自治是可同步並進的。如果我們在面對新風險時強健自身抵禦力，歐盟將在重振多邊秩序方面發揮作用，並被視為一個動盪世界中的穩健行動者。

（作者為歐盟對外事務部主任秘書，原文刊登於The Security Times）

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