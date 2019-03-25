自由廣場》北市校園智慧販賣機之商榷

◎ 周玉娟

台北市部分學校自三月一日起，試辦校園設置智慧販賣機，引起家長憂慮與學校關切，擔心校園充斥高糖高熱量食品，影響學子健康。

無現金交易政策，是台北市積極推動的民生計畫，於校園推廣電子支付理念，是可行策略。但為了學生健康考量，及各年齡層不同身心發展條件，設置智慧販賣機則應有所區別和規範。

像國中小等學校已全面提供營養午餐，部分甚至還供應點心，販賣機販售商品應該限縮以供應學用品為宜，可以解決合作社人力不足問題，還能減輕家長到處奔波採購制服衣帽和簿本文具的困擾。

對於心智尚未成熟的國中小學生來說，金錢概念和食品營養都有待教育，販售機擺設五花八門的飲料和食物，可能誘發無謂消費行為，「孩子有樣學樣，想要不是需要」的比較心態，會帶來校園更多生活教育隱憂。

至於高中大學端，學生自制能力好，判斷力提升，可以加碼提供無糖或低糖低熱量等合格食品，強化供應商貨源檢驗，不定期抽查食品安全衛生，讓享用無人商店帶來的便利時，也能兼顧身體健康。

（作者為退休教育人員，台中市民）

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