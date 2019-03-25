自由廣場》員警酒駕 各人造業各人擔

◎ 邱慧展

近日發生數起員警酒駕案件，主管層峰震怒之餘，下令提高酒駕當事人與主管之連坐責任，筆者身為警察機關之一份子，略抒淺見如次。

以筆者親身見聞，不少常破大案身先士卒之優秀主管，被酒駕部屬拖累，慘遭調離主管職務，斲削仕途，讓人為之叫屈，造成警界損失，對於治安良窳有無助益，頗值商榷。

在風聲鶴唳草木皆兵下，目前眾多主管投注心力於防止屬員酒駕。據聞有機關為防堵居住外縣市之具酗酒習性同仁酒駕，還打算派員前往尾隨觀測。而這些人力原本應是運用在既有之諸多繁重勤務上啊！

更不合理的是，現制下縱使酒駕發生在勤餘或輪休時，主管仍須扛責難以倖免。試問，父母都無法全天候廿四小時管控小孩了，何以苛求主管要為一個成年部屬之不當行為負連帶責任呢？又若員警心存不滿故意酒駕，受池魚之殃的上司該向誰投訴？

天要下雨，娘要嫁人，員警要酒駕，就個人造業各自承擔吧。提升酒駕當事人處分額度天經地義，但是沒道理拉主管當陪葬品；而若要採嚴刑峻罰，乾脆以鞭刑伺候，或綁上電子腳鐐來監控好了。

（作者任職警察機關主管職務）

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