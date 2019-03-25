自由廣場》山寨AIT網站 該管管

◎ 程仁宏

最近接到申訴指出，民眾上網申請赴美「電子旅遊許可（ＥＳＴＡ）」花了八十九美元，事後得知美國的ＥＳＴＡ申請只要十四美元，為什麼落差那麼大？問題在哪裡？

以前，台灣民眾要前往美國旅遊，都要先到美國在台協會（ＡＩＴ）辦理美國簽證，不但花時間更是花錢（費用將近五千元台幣）。但在美國宣布台灣正式加入免簽計畫（Visa Waiver Program ,VWP），從二○一二年十一月一日起，前往美國即不用再申請簽證，只要從網路上申請ＥＳＴＡ，就可以輕鬆完成以往費時花錢的申請程序。

至於最近民眾申訴上網申請ＥＳＴＡ費用落差大的原因，竟然是其所上網申請的網站，外觀設計和ＡＩＴ幾乎一樣，實際則為民間業者自己設立網站，以魚目混珠的方式，讓民眾誤以為是ＡＩＴ官網。

事實上這些網站並未獲得美國政府的認可，也非美國政府的附屬機構，但為何放任這些業者將民眾當成冤大頭？美國在台協會不該漠視此問題，以免落入圖利業者的口實；我們政府更不該視而不見，讓國人成為待宰的羔羊！

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/