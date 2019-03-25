自由廣場》法國少女台灣清垃圾有感

◎ 陳啟濃

報載斗南扶輪社國際交換學生，有位來自法國的十七歲高中女生，非常喜愛台灣，卻發現台灣的街頭太多垃圾，於是發動國際交換學生，大家一起上街頭撿垃圾。這樣的畫面對台灣人而言，是極為諷刺的一件事。

筆者更想起二○○六年第一對來台Long Stay的日籍中村夫婦，因不滿埔里狗屎多、機車多，空氣品質不好，有受騙的感覺，而上了新聞。

這兩例子都是外國人對台灣髒亂的批評。或許我們該思考的是，如何培養國人愛護環境衛生的好習慣，改掉亂丟垃圾的自私行為。

就像名間交流道出口大馬路的分隔島花圃，歷年來也飽受民眾的大殺風景，在矮木花叢林的花圃裡，盡是民眾任意丟棄的瓶罐、塑膠袋、寶特瓶、菸蒂、檳榔渣等。經議員關心，環保局提出的「對策」，原來只是將所有的花樹都移除，剩下平坦的一片草皮。不料一些沒有公德心的民眾行車經過時，依然我行我素，繼續亂丟垃圾。

我常思考台灣人愛任意丟棄垃圾的原因何在：一、缺乏美感教育的薰陶，只重視現實主義，甚至是很短視近利的投機主義。二、台灣人長期被外來政權統治，缺乏國家觀念，奴性太強，不知自己才是土地的主人，對於環境的愛護，已經變得自私自利。三、誤以為維護環境是政府的責任，維護打掃是政府該做的事。

這樣的錯誤認知，因城鄉落差，在鄉下造成更多的困擾。因為鄉下的公部門，經費不足，不像都會區環境維護經費的充裕。所以都市清潔人員天天打掃街道公園，鄉下的公園很可憐，只有任其髒亂、荒廢，只能發動「你丟我撿」，動員社團義務打掃。

丟或不丟只是一念之間，台灣人本質上還是很善良，但一定要有自己是土地主人的想法，而且不要自私地以為有清潔隊員會打掃，因為丟不勝丟，根本打掃不完。

台灣自然環境本來美好，只需要我們好好愛護，千萬不要再讓外國人笑我們髒！

（作者為南投水里國中校長）

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