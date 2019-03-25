自由廣場》韓國瑜不應參選總統的七個理由

◎ 馮國豪

最近請韓國瑜參選二○二○年總統的呼聲不絕於耳，國民黨也傳出願意為他量身訂做初選辦法。儘管如此，筆者仍認為有七個理由，無論是韓粉或國民黨支持者，都應多加考量。

一、對高雄的承諾和政績仍待更多時間落實：韓國瑜於去年十二月二十五日就職以來還不滿百日，如果今年六月決定投入總統選舉，在短短半年間，對高雄市民的承諾如何實現？能否兼顧市政？而且高雄至今仍負債累累，半年內要反轉高雄經濟，應是不可能的任務。

二、誠信問題必會引發爭議：誠信不只是對高雄的承諾，韓國瑜曾多次說明目前不談參選總統的問題，雖然有人說，過去政治人物說話也常常不算話，但是韓國瑜在沉潛十六年後聲譽鵲起，民眾就是相信他與過去的政治人物不同。就誠信這一點，如果和過去政治人物一樣說詞反覆，韓國瑜的誠信問題，將成為被攻擊的重點。

三、民粹主義亟待化解：「韓流」蔓延以來，激情的韓粉不斷攻擊不同意見的名嘴和群眾，黃光芹事件就是一例。韓國瑜這個時候再參選總統，隨著選情進展，不免將更激化民粹主義，對台灣的民主政治發展並非好事。

四、政治歷練待補強：雖然韓國瑜之前曾擔任立法委員和副市長，但是畢竟已經離開政治圈十多年，政治運作能力仍有待磨練。在擔任高雄市長不到一年的時間，如果參選總統，這樣的政治歷練是否足夠？

五、團隊培養仍不足：一個政府機關的運作絕對不是靠一、兩個人來運作，必須要有龐大的行政團隊來支援，韓國瑜就任不到半年，至今仍有多位局處首長尚未補齊，現在急著投入總統選舉，是否有足夠的行政團隊人才給予支援？

六、健康疑慮：韓國瑜在參選期間，體重就掉了五、六公斤，如果參選總統，以他的個性，必然希望兼顧高雄市政及總統選舉事務，健康狀況能否負荷？

七、最重要的，韓國瑜如果未能與國民黨內輩份高、資歷深的其他參選人充分溝通，就決定參選，將會大大降低韓國瑜當選的可能性，並且耗損他的政治能量。尤其是國民黨好不容易搶下的灘頭堡─高雄，也可能會再度失去。這些都是不容輕忽的風險。

愛之適足以害之，韓粉與國民黨支持者真的應該好好想想！

（作者為崑山科技大學公共關係暨廣告系副教授）

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