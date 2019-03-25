自由廣場》「抗拒共產黨」成全民最大黨

◎ 于望晴

隨著習近平促統步步進逼，「抗拒共產黨」躍升成為現今最大共識。無論你是中華民國派的華獨論者；或者是本土台派的台獨論者，甚至是長久以來見風駛舵的中間選民，都將因為「抗拒共產黨」的大趨勢而自發性地集中選票，這造成的結果，是民進黨在立委補選守住三重及台南兩席，而國民黨僅得到彰化一席。

只隔一天，前行政院長賴清德旋即登記參選黨內總統初選，以賴的個性與膽識，返鄉助選這兩個月來的心路歷程與觀察考量，反映在其參選聲明中，也表明呼應了這股現況時潮，簡而言之，即「抗拒共產黨」的訴求將遠勝於「中發白」的三股勢力：

中：即「中國國民黨」。現今已宣布參加黨內初選的眾人，全都對習近平的元月二日講話三緘其口，不敢表態。也幾乎全都直接或間接表示要與對岸簽署所謂的和平協議。這種訴求，在一中各表託詞被破及美中貿易對戰的此時此刻，更顯得荒謬可笑且蒼白無力。

發：即標榜「發大財」的高雄市長韓國瑜。在不到三個月的競選時程內，藉由來自海外IP所介入鼓動而成的韓流勢力，很明顯地在上週的立委補選中由盛轉衰。這也證明五毛網軍空戰有餘，而陸戰不足的事前推論。況且，韓深知己身在當年議員及立委任內紀錄不佳，許多未爆彈將令其再三卻步。

白：即藉由太陽花學運而趁勢崛起，號稱「白色力量」的台北市長柯文哲。賴清德若出線競選，對民進黨的立委群雄會有相當的助選效果。再加以同為醫師出身，更早參政的口碑及經驗都明顯優於柯。柯在立委補選的助選效果極慘，如果柯硬要在2020帶職參選，試圖兩邊騎牆又討好中共的局勢下，兩頭皆空地現出原形而得票被棄的機率非常之高。

綜上所述，由於「中發白」三者素來皆對中共唯唯諾諾，欠缺道德勇氣只會令選民愈發厭倦。無論最終蔡賴由誰出賽，只要充分連結凸顯「抗拒共產黨」的最大化訴求，台灣的獨有價值及珍貴自主性將能持續在全球發光發熱。

（作者為行動科技公司負責人）

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