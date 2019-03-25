自由廣場》香港來函：顯見中共已自信能操控台灣選舉

◎ 何奇雲

韓國瑜巧立名目到港澳推銷高雄的農產品，實質上和港澳特首及中聯辦見面，在道德及誠信上是講不通的，甚至可以說是濫權。

韓氏當然不以為言：有關的會面對他來說會產生「儲君」效應。假如深信可以兩岸合作的國民黨真的推舉他參選下屆台灣總統選舉，獲中共皇袍加身的韓氏很有可能會囊括國民黨、親中人士，以至陸妻陸夫手上的一票。如是者獨派陣營稍有分裂，恐怕選舉結果會不堪設想。

從這件事，我們可以看到中共已經走到幕前去欽點它的選擇。這個情況可能是說明中共有信心操控台灣選舉結果，所以不怕表明支持韓氏會變成死亡之吻。當然，我希望是我估錯。

我希望台灣各界能夠繼續用自己手上的選票，去選出帶領台灣再闖高峰的領袖，而非選擇喪權辱國的賣台賊。

（作者為旅居關島香港學者）

碰觸港人痛處

◎ 陳俊傑

上星期，新聞報導指韓國瑜會到香港「拚經濟」，以為會是見見特首、拜訪商會，或到九龍區油麻地的生果批發市場參觀。怎料，竟然韓市長進人了中聯辦。香港的網絡廣傳笑話，「香港人剛剛才知中聯辦有生果賣」。韓國瑜到中聯辦晚宴，是觸及香港人之痛，市長成了高雄的負面宣傳。

香港人對中聯辦恨之入骨。香港各項選舉，包括區議會及立法會，中聯辦也會協調建制派（親共派）出選，提高勝算。中聯辦也是在香港負責調撥中共的維穩費，用以統戰香港各界別。由於中聯辦位處香港島的西環，所以被喻為「西環治港」。這次韓市長究竟是刻意往訪，還是中共刻意安排統戰，都令人擔心。

台灣的政治人物經常說「今日香港，明日台灣」，我聽到是很心酸的。香港已爛透，實在不想台灣成為下一個中共暴政的受害者。香港兩制失效的程度，可見於韓市長到香港的安排竟然不是由香港政府負責，而是由中聯辦安排（韓市長親自證明香港的一國兩制失敗）。另外，香港入境處多個月來，仍然未向台灣政府駐港機構處長盧長水發出工作簽證，原因就是大陸方面不喜歡蔡英文政府。香港現在連發出一個駐港機構人員的簽證也沒有自主權，要看北大人面色。

當年國民黨因國共內戰而避走台灣，國民黨理應對共產黨相當憎恨，如今為何國民黨的高層及市長們，經常發表親中共的言論，甚至今次進入中聯辦與中共官員閉門協商？台灣民眾要當心呀！

（作者為香港人，教師）

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