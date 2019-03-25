自由廣場》歐陽父女事件中共定調：拒統就是台獨

◎ 范姜提昂

泛統派心裡很清楚，包括馬英九在內，都知道「被統」和「一國兩制」根本見不得人，若說出口，除了急統派點頭如搗蒜之外，會遭到多數台灣人吐口水！

因此，狡猾的馬英九打出「終極統一」狡詞，意思是當下不統，但未來必統。沒想到，這種自以為左右逢源的說法，中共根本不買帳。

近日，歐陽娜娜表態「我是中國人」事件，中共藉機「傳旨」泛統派：娜娜的父親歐陽龍以國民黨發言人身分所說「不統不獨不武」已被明確定調：就是台獨！也就是說，只要有任何拒統意味字眼，哪怕是基於選票考量的虛情矯飾，也一律認定就是台獨。半秒鐘台獨都不可以！

過去，中國國力普通的時期，泛統派以創造性模糊的「各表論」自鳴得意，自吹換得和平，還兼顧騙選票。如今，歐陽龍哪怕表態不怪中共，只怪民進黨，賣乖賣到搖尾乞憐，中共依舊雷霆震怒！

換言之，客觀情勢已經明白告訴我們：中共意圖併吞台灣的「民族使命大業」已經到了即使面對泛統派自己人，也毫無任何「善意裝傻」空間。更明顯的是，中共中央各派系因為「美中貿易大戰」而劍拔弩張，都生怕「對台不夠硬」而成為被鬥垮鬥臭的破口。值得注意的是，情勢如此嚴峻，韓國瑜居然可以「獨得聖寵」到得意忘形，再怎麼胡說八道，再怎麼沒常識，都可以獲得五毛黨金鐘罩級的蝗蟲過境式護衛。

再者，若韓國瑜獨占民調鰲頭是真，那就意味台灣人真的被韓國瑜完全看破，看破台灣人心中只有「錢」，甚麼都爛到爆，只要很會「賣」就是好市長？抑或是，台灣人真相信，韓承認九二共識，是中共欽定候選人，所以支持韓就換得和平幸福？雖然九二共識這個偽造的論述，已經被習近平定調為兩岸同屬一中，而其具體實踐方法就是「一國兩制台灣方案」。

直言之，韓的品牌概念很清晰：一個承認「同屬一中」，正在實驗或實踐「一國兩制台灣方案」的賣台進行式的市長，且完全符合賣台賣相：超愛強調拚經濟，也用數字證明他很會賣，卻滿腦、滿口政治；只要到香港，就可以當面向中共駐港黨官邀功，並當場領賞數十億。嗚呼！事已至此，若成為明年多數台灣國民的選擇，只能服從多數。但願：韓國瑜賣台，能賣個好價錢、好體面。阿門！阿彌陀佛！

（作者為資深媒體及廣告工作者）

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