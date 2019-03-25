自由共和國》林傲霜／再不警覺 台灣將亡在國民黨手裡

高雄市長韓國瑜拜會澳門特首崔世安。（中央社）

林傲霜／中國退休醫師

高雄市長韓國瑜在香港拜會了中聯辦主任王志民（取自中聯辦官網）

本人作為一 個曾經是中華民國的國民，一九四九年後又生活在中共統治下的中國人，親眼目睹國民黨是如何的上當不吸取教訓，讓中共通過一次、二次所謂「國共合作」由弱小而坐大，終於篡得國柄。蔣氏倉皇辭廟，流亡寶島。偏安數十載後，而今的這個國民黨更一代不如一代，又幻想著與中共「你儂我儂」，「調情戀愛」收取「和平紅利」，進行國共第三次合作。如此不長記性，何異癡人說夢，更是欺人自欺。

在韓國瑜、馬英九之流的如意算盤裡，中共被想像成很好騙的傻瓜一般，他們以為只消一方面在島內自說自話以「九二共識，一中各表」欺騙台灣選民，撈取選票。見了中共則含糊說句承認「九二共識」，實則默認北京的「一中原則」。如此一來則可騙得中共慷慨解囊，賞給台灣大把「紅利」。如此一來，便可自詡只有國民黨才能解決兩岸和平與穩定的問題。殊不知玩這種兩面派中共比你國民黨更高明，你那點雕蟲小技只不過是班門弄斧！人家早已把你國民黨識透。

所以近日習近平等中共高層人士均已明確宣示，所謂「九二共識」絕對不含「一中各表」，只有「 一 中原則」與「一國兩制」。這話人家半點都不含糊，即：台灣若承認「九二共識」，就只能是承認世界上只有一個中國，即中共的「中華人民共和國」，台灣則只能是該國的一個省，最多算個區，台灣就只能香港化。這一耳光把國民黨打得鼻青臉腫，但它能否清醒，還有待觀察。而與此同時，民進黨與蔡英文總統都義正詞嚴地對中共加以駁斥，敦促中共當局承認中華民國存在的客觀現實；並提出七項指導綱領，反制中共所謂的「一國兩制」、「和平統一」，希望以此打造「堅實團結的台灣」，以及「永久和平的兩岸」。

但形成鮮明對比的是國民黨至今仍裝聾作啞，不敢據理予以駁斥。他們究竟還在作著什麼美夢，人家中共把話都說到這份上了，難道還有韓國瑜一廂情願的國、共「你儂我儂」、「戀愛」不「結婚」的餘地嗎？希望台灣民眾務必認清這一點，只有民進黨才能保衛中華民國台灣的主權與民主！在二○二○年的總統、立委的大選中，絕不能讓國民黨這一套騙術得逞，從而像葬送大陸一樣地透過第三次國共合作葬送台灣！

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