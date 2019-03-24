自由廣場》談東沙島供美日軍艦補給

◎ 張豐麟

海軍敦睦遠航訓練支隊磐石、田單、武昌三艘軍艦22日造訪台中港，為期兩天開放民眾參觀，筆者攜全家參訪後深有所感，年前中國駐美公使李克新對美國國會議員說，當美國軍艦抵達高雄港之日，就是解放軍武統台灣的時候，而2049計劃研究所研究員易思安也指出中國已擬定2020年攻台的軍事計畫，雖然軍改速度太慢，應該還沒準備好。他認為，一旦台海陷入緊張時，如果美方早一點到場，也許可以發出訊號，讓北京知道華府有決心介入，如此相信中方會做出合理決定，不會讓衝突擴大。

回顧之前美國眾議院通過《國防授權法》，包含美台軍艦可互停對方港口，顯見華府政策圈依舊重視台灣在島鏈的中心位置，以及其對美國在亞太戰略中的重要性，目前美國在亞洲的艦隊欲執行對南海海域的公海航行權，無論是從駐日或是駐韓基地前往均需奔馳數千里，且缺乏中繼補給站，台灣當局如欲在主權爭奪的劣勢現況下扳回一城，著實應考慮積極建設身處要衝的東沙島，並參考吉布地（Djibouti）積極經營戰略要角。

吉布地位於所謂的非洲之角（Horn of Africa，又稱為索馬利亞半島），是連結印度洋、紅海、地中海的海上要衝，擁有極高的地緣政治價值，除了法國在此設置其最大的海外軍事基地外，連日本也計劃在此建立首個永久軍事基地，中國亦於今年度簽約租借碼頭，此一彈丸之地霎時炙手可熱。

從那霸美軍基地直航南沙爭議區路程恰約三千公里，而距離台灣本島約500公里的東沙島恰為一處完美的海、空中間點，如做為中繼站其前往南海爭議海域的距離將大幅縮短為一千公里左右。目前擴建碼頭及機場跑道經費多落在太平島，對於東沙著墨過少殊為可惜，目前美、日的海上投射兵力均定期巡航南海爭議海域確保航行自由，在當今情勢下讓美、日軍艦泊靠台灣本島的可行性不高，但卻可以提供無駐軍的東沙島，作為對台友好國家人員停泊補給的中繼點，從人道與醫療救援的角度提供各國運補中國大陸實無置喙的餘地，政府實應考慮善用手上既有的籌碼，天佑台灣。

（作者為海洋大學航運管理所碩士生）

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