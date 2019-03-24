自由廣場》（青年時評）那一夜，我們裹著紗布走出醫院大門…

◎ 潘寬

五年前的今天早上，我和夥伴們裹著紗布，走出台大醫院急診室的大門，面對蜂擁而上關心的記者，一時很難回憶凌晨究竟發生了什麼，或許身上的勒痕、挫傷和瘀青已是答案。

那是個驚悚的夜晚，和平靜坐的人群，在記者遭隔離後，迎來的是血腥暴力的驅離。在高喊著「捍衛民主，退回服貿」聲中，警方開始行動。手勾手靜坐的人們一一遭扯起，並拖入警方人牆，在鏡頭拍不到的地方，手無寸鐵的我們遭到無情的拉扯、拖行、殘暴的毆擊；不只警棍和拳腳，警盾也成了攻擊的武器。有人滿身是血，有人被擊暈昏迷，有人甚至被打到腦震盪。警方毆打群眾，連追到巷弄中仍不停手。原來公權力的暴力是如此赤裸。下令驅離者居然聲稱這些只是「拍肩驅離」。和遇到軍公教反年改暴力抗爭時，不堪一擊的警方相比，簡直判若兩人。

過去的江宜樺教授也曾對此類議題表達看法：「如果一個體系宣稱自己是民主體制，但是它對成員的訴求沒有認真回應，那麼抗議是有正當性的，哪怕是暴力的抗議。那個抗議正當性的多寡，就與體系麻木不仁的程度成正比。」對照強渡關山的親中國民黨立委、高升的警方和查無此人的清晰畫面，根本是最佳諷刺，難怪日前江宜樺在台大演講時遭到抗議。

中國的進逼日益囂張跋扈，許多藝人、商人、退休軍人、統派政經媒體一一棄械投降，向獨裁者卑躬屈膝時，幸好有太陽花學運以及許多人對民主自由的堅持和勇敢拒絕中國的發聲，不僅暫時阻止中國「以經逼政」侵略台灣，也喚醒更多台灣人的政治關注和國族認同。但是，從惠台三十一條、去年中國介入的選戰，到今年初習近平的「九二共識就是一國兩制」發言，可知這場戰役仍持續進行著；除了應連結國際抗中勢力，妥善發揮執政黨新南向政策，擺脫只靠中國「雞蛋放在一個籃子裡」的狀況，更應內除中國賊之後團結一致，堅定守護台灣的主權。即便負傷前行，也勝過輕言放棄，如此才能有島嶼天光的一天。

（作者為太陽花學運參與者，新北市民）

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