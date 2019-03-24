自由廣場》國民黨把高雄人當傻子？

◎ 鍾邦友

國民黨考慮以「徵召領表」的方式，讓韓國瑜在四月中的時候「被動」領表參加初選，聽聞這則離譜的消息，身為高雄人的我想告訴吳敦義主席，總統票我絕對不投韓國瑜，因為這樣的初選過程真的可悲又噁心。

雖然去年高雄市長由韓勝出，但大多數選民想的是他能否真的為高雄「發大財」，如今市長的寶座都還沒坐熱，市政成績也尚無眉目，就想著要一步登天，說是更上一層樓，服務全國老百姓，自然也包括高雄市民，這種睜眼說瞎話的政客騙人話術，難不成把大家都當成傻子？

如果真的要選，那為何不能學學賴清德，大大方方登記參選，一切按照既定程序走，賴也說了，如果敗選，之後也會全力支持蔡總統，無論勝出與否，都能得到大家的欽佩，其爭也君子，光明磊落，政治人物拿得起放得下，又何需惺惺作態。

國民黨說是百多年的老店，總統初選公平機制卻說變就變，隨時因人設事，先前難看的換柱大戲早就讓人看不下去了，如今還要找新的主角來重新詮釋換湯不換藥的爛劇本？

要不要參選也不過是一句話，如果韓國瑜是真誠的政治家，何以不早一點講清楚，還要扭扭捏捏的等著大家黃袍加身，才要說勉為其難？

（作者為高科大兼任助理教授，高雄市民）

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