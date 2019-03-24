自由廣場》韓國瑜為何不正面回應

◎ 秦靖

韓國瑜22日拜會香港信和集團，主席黃志祥拍馬屁地說著，台灣的快樂指數變高，相信是因為高雄拉高，如果台灣能被韓國瑜領導，快樂指數一定全球第一。 被馬屁拍昏頭的韓國瑜不但「瑜」公移山，無知地將阿爾卑斯山搬到不丹附近，更歧視地說不丹居民都傻傻的，很單純，隨便有個麵包吃就覺得自己是全世界最快樂的。

台灣人民很不丹嗎？聯合國公布《2018世界快樂報告》，台灣在156個國家的快樂指數評比中拿下第26名，高居東亞國家之冠。韓市長在2018年12月25日就任高雄市長，此時2018年僅剩約一個星期就結束，台灣快樂指數的名次與他沒什麼關係。韓市長用洗腦式的直銷話術搭配韓天電視台24小時不斷放送豐功偉業，韓粉們應該傻傻的，筆者沒有意見，但台灣人民可以接受傻傻、無知的說法嗎？

當陸委會要求韓國瑜針對與香港中聯辦會面一事說明時，韓國瑜牛頭不對馬嘴地回應，反嗆媒體「我們準備出賣高雄嗎？」來搪塞。韓國瑜用這樣的話術就能閃躲質疑聲浪，台灣人民這麼好騙嗎？

陸委會副主委邱垂正昨表示，韓國瑜密會香港中聯辦一事並不在原先申請的規劃活動中，陸委會要求公開說明釋疑。只是要求韓國瑜說清楚講明白，這干出賣高雄何事？只有偷偷摸摸的人擔心東窗事發才會疑神疑鬼，吹哨子壯膽。

筆者更建議陸委會與內政部，直接公開韓國瑜赴中國參訪活動申請表，檢視哪些活動不在原先規劃行程中，違反規定。白紙黑字，依法裁罰，不必再隨韓國瑜的鬼扯話語起舞，弄臭是非對錯。

（作者為教育工作者）

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