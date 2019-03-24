自由廣場》馬英九拿死囚伏法當政績？

◎ 陳安

本文不是要討論死刑存廢誰對誰錯，而是看到一位卸任元首，把執行死刑的多寡，拿來當政績說嘴，實在有夠荒唐。

馬英九21日到東吳大學演說時居然表示，截至今年一月，全國還有41個死刑犯未執行，「這太多了」，而且語帶批評比較說，他任內超過30名死囚伏法，而蔡總統上任之後，3年只執行一個死刑，「實在太少了！」

我聽過拿犯罪率下降當政績的，但從未聽過以死刑數目當政績的，如果可以，中共領導人無疑是世界最偉大的領袖了。馬嫌蔡政府「殺」一個太少，那麼該殺幾個才適當？

死刑存廢，不純然是法學問題，還夾雜著倫理學甚至神學問題，錯綜複雜，所以爭論不休。馬英九的這堂課也證明這點，他對180名在場學生即席民調，結果有84人認為死刑不能嚇阻犯罪，只有36票認為有效，所以當他再問「廢死是否會鼓勵犯罪」時，106人認為不會，而答會的只有10人。可見居於多數贊同死刑的人，大部分仍以「殺人償命」的報復觀點出發，而不是著眼於嚇阻犯罪。

馬英九當然知道這些爭議不可能短期趨於一致，他說英國、法國廢死歷程經過190年，民主化如美、日雖保有死刑，內部歧異也很大。馬在總統任內的第一位法務部長王清峰，就是因宗教信仰拒批死刑而下台的，他應該比誰都清楚，死刑存廢茲事體大，不宜輕率批評。

如果要把執行死刑數目做為檢驗政績的指標，無疑在暗示總統可以用個人意志左右司法個案走向，這大概只有中國可以這樣幹吧？

做為一個政客，以迎合民粹取悅選票還可以理解，但做為一個卸任元首，而且還是擁有法學博士頭銜的馬教授，在課堂上應該力保學術的理性客觀，拿執行死刑數字做文章，明顯是以政治立場為批評而批評，有損學者師道。

（作者為資深新聞從業人員，新北市民）

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