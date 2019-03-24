自由廣場》香港人談「勾結共匪」

◎ 林鴻達

蔣介石在位時期，為防範和打擊中國共產黨的滲透，禁止官員、黨員與中共有任何接觸，否則一律視作共諜，輕則收監，重則槍斃。蔣介石在1972年一句「漢賊不兩立」拂袖離開聯合國，這句話本意是國民黨永久視中共為敵。要是嚴守這個原則，國民黨人是不能接觸任何中共人物。只不過，國際政治形勢變化，國共之間難免要有溝通交流。例如汪辜會或馬習會。

韓國瑜以高雄市長身分訪問香港，走進中聯辦跟王志民閉門密談，以中聯辦的實質角色和任務，加上王志民肯定是中共黨員，以蔣介石的論調，根本可視韓國瑜「私通共匪」。韓國瑜該慶幸現任總統是蔡英文，因為要是蔣介石在位，他回到小港機場之後必定沒有好下場。

即使如前述的國共溝通交流需要，韓國瑜只是高雄市長，對比汪辜會或馬習會，其身分來得名不正言不順；而以國民黨的所謂黨內政治倫理去看，除非得到老Ｋ高層同意或是委派他作密使代表，否則韓國瑜走入中聯辦就是越權所為，可視之「私通共匪」。相反地，要符合老Ｋ的政治倫理，就可理解成國民黨透過韓國瑜進行國共合作。

翻閱過去近二十年的新聞，見到歷任中聯辦主要官員對香港的胡作非為，有形無形的介入港府的管治，甚至前任中聯辦主任張曉明曾明言中聯辦是香港第二個權力中心，就肯定中聯辦實際上是共匪在香港的權力實施單位，絕不是表面上的「中共在香港的聯絡處」。因此，說成「勾結共匪」言不為過。也因此，縱已不是威權時期，但客觀上已有足夠理據在韓國瑜返國時立即拘捕，甚至清查國民黨，為台灣社會免除後患。

而不論是韓國瑜「私通共匪」還是國民黨圖「國共合作」，這次「韓王會」清楚反映國民黨為求政治私利，就連國民黨「尊崇」的蔣介石的「祖訓」都拋諸腦後，已不惜與中共擠眉弄眼。這個政黨仍存留於世只會遺禍蒼生是肯定的。

（作者為香港時事評論員）

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