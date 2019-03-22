自由廣場》初選喊「團結」，文不對題！

◎ 彭明敏

賴清德突如其來說要選總統，震驚內外（其實他慎重考慮已久）。民進黨的反應好像突然出現叛將，手忙腳亂，大騷亂了發生恐慌。鳴聲逸起，「內鬥了」、「內亂了」、「內戰了」、「分裂了」，有人急喊「趕快溝通」、「趕快協調」、「要坐下來談了」（意指「搓湯圓了」）。

群臣焦慮不堪，急於表示忠誠，雖然個個已過中年，大人大在，卻像幼稚園生，台上整隊排列，每人手持紙板寫著肉麻口號，恬不知羞，得意照相宣傳，可笑可憐難看的醜態。蔡營始終畏戰，只想把賴「協調」掉，最新消息是賴清德「竟敢婉拒協調」，好像犯了大忌。所謂「協調」不過是要他接受「副」位罷了。賴如果接受，是出賣自己。

上述一切證明民進黨所謂「民主」不過空言，對於真實「民主」，一無所知，還脫不了「鞏固領導中心」的心態。蔣介石要違憲三任，動員各縣市議會決議「恭請連任」，風聞民進黨也要如法炮製。「連任優先」是欲連任者純為自私而發明的無恥口號，民主世界絕無僅有。

在民主國家，政黨內初選出現複數的總統候選人，是正常普通的事。曾親睹一政黨七、八個候選人初選，大家上台接受歡呼，大家笑咪咪，非常快樂。

民進黨初選僅有兩人，就有人害怕彼此競爭「殺得見血見骨，怎麼辦」，不知所云。

現在初選就大喊「團結」，文不對題。目前應該專心於初選，俟候選人決定後才喊「團結一致」，支持黨的正式候選人才對。現在狂喊「團結」者，在初選完成後在關鍵時刻，是否真會超越派系認真「團結」，才是一個考驗。

（作者為前總統府資政）

這些民進黨立委 令人遺憾

◎ 賜平安

週一上午行政院前院長賴清德領表登記角逐民進黨總統大選的大動作，引發政壇上不小的波動，也給台灣人民上了一堂扎扎實實的民主課程。

賴清德的決定參選，他說沒有否定過去，只希望有更好的未來，黨公職不用選邊站、不必表態，要打一場讓台灣社會感動，超越個人、超越黨派的典範型初選。可以藉著民進黨黨內初選機會，讓台灣社會大眾重新回到議題上的論述，回到民主政治論辯的正道上。這只是一場民進黨的黨內初選，藉此可以好好表達各自的理念、政策，以及檢視台灣未來走的路，檢視新政府如何改善的方法，讓人民看到一個真正民主進步政黨的應有作為。

民主社會必須重視包容、合作、妥協的價值，甘地（Mahatma Gandhi）曾說：「無法包容的本身，就是一種暴力，也是真正民主精神成長的障礙。」民主選舉是殘酷的，黨內候選人的產生，不應只是一味的歌功頌德。的確蔡總統這幾年來也有相當建樹，試想如果真的蔡總統做得這麼好，二○一八年十一月二十四日會輸得這麼慘？會讓那麼多綠色支持者傷心落淚？只是憑靠內部的鄉愿溫情支持，未來如何面對強大外部對手的批評與羞辱！

十分遺憾的是，少數民進黨立法委員們居然玩起了國民黨最喜歡搞的「鞏固領導中心」這一招。「鞏固領導中心」是專制時代下的產物，大家為了混一口飯吃，一種老闆與屬下的上下心態；他們站在立法院議場前，拿著維護黨內團結、支持小英總統的標語，甚至以團結為由，發起連署反對競爭，逼使立委等公職人員選邊站。真正造成內部分裂的，正是他們的這些作為，相信這不是蔡總統所願，也非一個民主國家所應有的正確道路。

感謝因為賴清德前院長決定參與民進黨總統候選人的黨內初選，這將會是給台灣人民一堂精彩的民主政治課程！

（作者為教育工作者）

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