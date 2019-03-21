自由廣場》徐旭東教育「公園阿伯」令狐沖

◎ 吳海瑞

韓國瑜回應媒體，說他覺得自己像金庸著作《笑傲江湖》中男主角令狐沖，喜歡喝酒，喜歡交朋友，喜歡大聲歡笑。然而，這些只是令狐大俠個性活潑的一面，公園的阿伯也多得是。事實上，時空環境不同，人性錯雜，任何人都很難去類比歷史人物或小說中的角色。但韓的自況，卻讓筆者想起宋朝蘇軾《賈誼論》的一句話：「志大而量小，才有餘而識不足。」

韓二○一七年投入國民黨黨主席競選，得票數僅一萬六千多票，以不到六％得票率位列第四。在大家不看好之下，競選高雄市長，這是他的志大。

他的創意與發想，特別是語言方面，如「高雄又老又窮」、「禿子跟著月亮走、我們跟著禿子走」、「東西賣得出去（貨出得去），人進得來，高雄發大財」等，是他的才氣與人格魅力。

三一六選舉是韓考驗的開始，選前黃光芹事件，韓的反應是高調談愛與包容，而非站在道德與法律層面來譴責或教育粉絲；選後四席全拿落空，「贏的不算贏，輸的不算輸」這是出自勝方口中的美麗台詞，韓卻侃侃而談，這是器度（量）的展現。

凡事求速成，或不見真正問題點，忽略長久之計，均是「識」不足。從迪士尼、挖石油、F1賽車（及備案V8賽車）、到賽馬場…，可以博得焦點，但都離市政太遠。至於出國推銷高雄水果，從產品行銷組合4P的角度來看，這只是促銷的諸多方法之一，還有產品、價格、通路的面向，難怪農委會挑戰他說是既有通路；謝龍介的柚子如法炮製，但把產品（老欉幾年、甜度多少）、價格、通路（盤商）講得清楚，就被內行柚農打槍了。

日前企業大老徐旭東為文盼「韓流」為台灣創造全贏，他指出「執政黨過去將最好的藝文建設、基礎設施都擺在高雄，但是民心思變，選民用選票決定了他們對執政優先順序的期待」，這才是（執政黨經營）高雄的問題、韓該有的正確認知。

徐認為韓市長若要施展抱負，必須得到中央支持，而不是對蔡英文總統提問「既不要『九二共識』，也不敢『台獨』，那到底要什麼？」（其實蔡早有答案，「維持現狀」）。他建議「國民黨智庫裡有大批學者及前任政務官，學術、實務俱佳，應該幫助韓國瑜規劃執行市政、堅實論述基礎」。企業家以上論述，顯然對韓市長的「量」、「識」有深度認識。

（作者為專業經理人）

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