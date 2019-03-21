自由廣場》〈金恒煒專欄〉不要把民進黨「喬」到死

號稱民主進步的民進黨已成為「喬黨」了。從上到下充斥著喬太后、喬太公，大事小事全使出「喬」字訣；不「喬」不成黨。

民進黨啟動二○二○總統初選登記首日，前閣揆賴清德完成登記；明明遵循黨內初選機制，竟然會被貶為「破壞團結」，這是怪異其一。決定依黨章進入黨內初選，像捅翻馬蜂窩，聚蜂成雷，刀光劍影。這是怪異其二。賴清德的出手，正面意義姑且不論，立刻揭穿了民進黨「天大地大，不如喬大」的袖裡乾坤，真相赤裸裸：蔡英文是集體「喬」出來的唯一人選。

賴清德砸破了「喬」好的一盤棋。難怪那些喬王、喬后一一跳將出來，紛紛拿出「團結」、「不要分裂／分歧」當武器。幾個頭頭的話語，晾出給大家看看。總統府秘書長陳菊公開表態支持小英，呼籲「盡最大努力團結起來」。桃園市長鄭文燦說：「團結才能夠勝選，初選階段（按：此四字吃緊）若出現分歧」，令他憂心。黨秘書長羅文嘉則表示，以「團結與大局」為重。接下來二十二位後增加成三十四位立委，用「保黨護台灣」為號召，「支持蔡英文才能保黨，才能守護台灣」！夠白了罷。附帶一句，三十四位大約只是民進黨立委的一半，其中包括不分區中的半數。所以，是不是一半的立委全屬「破壞團結」的「分歧份子」？

這些話術的背後，蘊含的真正用意太顯豁：「團結」，只能團結在蔡英文麾下，別人出線都是分裂！為什麼蔡英文獨占就不是分裂？為什麼依黨章登記初選就是不團結？難怪彭明敏教授會感嘆：「團結、團結，多少罪惡假汝之名而行之」。創黨元老、前行政院長、前黨主席游錫堃一句話就打出「喬英派」的原形：「團結…成為既得利益者保護自己而加諸他人的枷鎖」。彭明敏教授說「罪惡」，太客氣，不如用「齷齪下流」更貼切。

非英不可，竟也有理。陳菊、陳明文、羅致政等都持同一個調調，說什麼小英是民進黨快斷氣時，承擔重任，把大家帶出谷底云云。謊言謊言謊言！炮製出的「小英神話」，也敢拿來丑表功。○八年辜寬敏、蔡同榮搶著承擔重任，都爭不過派系共「喬」的勢力。再換個角度，可不可以說小英利用民進黨最軟弱時搶到領導權？這些老帳暫放一旁，真正的問題是，「九合一」是蔡英文把民進黨摔到谷地，用同樣邏輯，是不是應感謝賴清德勇於承擔，讓民進黨有機會再站起來？

卓榮泰黨主席強調「沒有現任優先」，又說「保持中立」、「一切依黨章」，好個大公無私。怪異之事又來了。竟然組成所謂「五人協調小組」，並強調「協調是法定機制」。問題是協調小組全屬英派，組成目的不過是要「喬」掉賴清德而已。至於協調機制？民進黨是有，但依〈提名條例〉，初選未提名之前可以協議，不成，就進入初選程序。賴清德料敵機先，不容有任何協議空間。更何況〈提名細則〉明文規定，一旦登記為初選候選人，不能撤回、不能退選。大陣仗的「協調小組」為啥？不過「喬」敗後再「喬」罷了。

小英掌權，無所不「喬」。「喬」司改、「喬」婦聯會、「喬」台大校長、「喬」特赦…，把民進黨內骨骾之士全「喬」成「大喬」、「小喬」，現在竟還要「喬」掉民進黨！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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