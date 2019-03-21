自由廣場》賴神單挑 小英戰力大進補

◎ 周俊男

太陽花學運五週年的三月十八日，前行政院長賴清德宣布參加民進黨黨內總統初選，首當其衝的蔡英文總統，被媒體形容遭到「偷襲」，處境「雪上加霜」。筆者有不同看法。

首先，從媒體效果看，小英將重拾發言權。賴清德意外參選，吸引所有媒體關注，從那刻起，一直到民進黨正式提名總統候選人為止，新聞界鎂光燈將持續關注賴、蔡的一舉一動。原本民調表現不佳，甚至被某些媒體刻意冷落的蔡英文，將再次受到矚目。與此同時，過去半年多來近乎強迫症式的報導某位網紅市長的不正常現象，顯然已畫下句點。

其次，從國家定位看，小英將更能凸顯其中間優勢。賴清德曾任蔡英文的內閣首長，對於內政，兩人並無重大歧見。兩人最大不同點應在於如何有效確保台灣實質獨立。預期往後政見會上必然會就「中華民國」問題交鋒。藉由這些辯論，蔡英文不但可以批判國民黨所提的兩岸和平協議就是接受一國兩制，同時也能凸顯自己在國家定位上「維持現狀」的優勢。

最後，從程序正義來看，小英將獲得更高的政治聲望。民進黨去年經歷了九合一大選慘敗，目前支持者最大的希望就是團結勝選，加上賴、蔡兩人的人格特質，可以預期接下來的初選會是一場「君子之爭」。相較之下，國民黨諸多「太陽」因各有私心盤算，對於初選規則或徵召條件爭論不斷。在這種情況下，蔡英文若能遵守既定的初選規則，又能以總統高度就國政議題進行理性闡述，對提升其政治聲望大有助益。

蔡英文能否通過初選考驗，並在明年成功連任，尚在未定之天，但可以確定的是，賴清德的參選，確實給了蔡英文積蓄更大政治能量的契機。

（作者曾任出版社編輯，嘉義縣民）

不管誰出線 都是加分

◎ 李尚賢

賴清德參加民進黨黨內初選，對選民而言因為多了一個選擇，當然樂觀其成！對民進黨而言也是利多，因為凸顯了民進黨落實「民主進步」的屬性，而且初選結果若是蔡英文勝出，本土派心服口服會更加團結；如果是賴清德勝出，依照目前民調，未來與國民黨對陣時勝算更大。也就是說，不論誰代表民進黨出征，都會增加明年元月大選勝選的機率。

（作者業商，新北市民）

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