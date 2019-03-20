自由廣場》《林保華專欄》選舉：同胞須團結，保台真有力

這幾天兩件大事：立委補選民進黨保住南北兩席與賴清德登記參選明年總統選舉。這兩件事引出來的重要話題都與團結有關，讓我再度想起台灣民主運動先行者蔣渭水的「同胞須團結，團結真有力」。

這次立委補選中最驚險的是台南市綠營的分裂。一九九三年郭倍宏參選民進黨台南市長初選，因不滿黨內初選制度而退黨參選，與民進黨提名的蔡介雄內鬥，結果是國民黨的施治明當選市長。沒多久蔡介雄就鬱鬱而終。類似的戲碼在其他地區也上演過，如果這次再重演，是否民進黨的支持者也要鬱鬱而終？因為分裂而圖利國民黨的戲碼如果一再重演，就已經不是「自私」兩字可以解釋了。所幸最後實現派系團結，保住台南民主聖地，也為民進黨止血。

民進黨剛喘一口氣，前行政院長賴清德就登記參選總統，讓人對民進黨的團結再度捏把冷汗。然而這是賴清德的權利，他沒有違背民進黨的初選機制，我也相信不論蔡英文還是賴清德，都是民進黨內正派、理性的人物，他們會正確處理這個問題。處理得好，還可與國民黨做出對比，顯現民進黨做為一個民主政黨的典範。然而他們兩位都不是神，還有各自的支持者，如果有所疏失，也會引來不必要的困擾，並且傷害民進黨形象。

民進黨的團結，是共產黨吞併台灣的強硬對手，也是國民黨權貴永享特權的大敵，所以國共會在民進黨的團結方面用各種手段進行分化。我在臉書呼籲民進黨要團結時，就有一個陌生的網民在下面跟貼「賴神萬歲，打倒英痴」。我立即回覆：「賴清德也不會同意這種共產黨的口號。」這是冒充深綠的國共五毛。然而有些綠營支持者會因為派系立場誤認為自家人而呼應，這是我很大的憂慮。

至於蔡、賴兩位民進黨的總統參選者，他們的路線有大不同嗎？從表面看，蔡主張維持現狀，賴是台獨工作者；似乎一個代表華獨，一個代表台獨。但是蔡正在強化台灣主體性，賴也不是小格局的急獨，因此如果能顯示華獨與台獨的團結，正是目前台灣對抗中國併吞的必須。

在內政方面，賴清德擔任過行政院長，與蔡總統或者會有不同意見，但相信沒有根本上的分歧。現在有些媒體提及的是在特赦阿扁問題上有分歧。但是如果以這點做為參選總統的訴求，以陳前總統的高度，又情何以堪？

民進黨是台灣本土派的中堅，維護自身團結非常重要；以台灣目前的情況，還需要台灣內部「同胞」的團結，尤其是爭取那些被國共騙子所迷惑的同胞，這是民進黨參選人所必須努力做到的。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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