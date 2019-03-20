自由廣場》想起可愛的民進黨 這次就示範給國民黨看看

◎ 鄧敏宏

在宜蘭，傳說在某位民進黨大老家中，一直高掛著一組摔破的碗盤瓢盆，那是民進黨黨外時期，在這位大老家中，民進黨眾將為了路線爭論，吵得面紅耳赤，激動到連餐桌上的鍋具都砸破了。但是，不論再怎麼激烈的爭吵，會後的啤酒攤，定是把酒言歡，重歸舊好，因為大家都知道，這是對事不對人。

這個故事有許多種版本，我聽過Ｎ多次了，但每次聽到都覺得那是「可愛的民進黨」時期的遙遠傳說，和現在「討厭民進黨」成了全民最大黨，對比之下，實在感到不勝唏噓。

近日，賴清德前院長表態參加民進黨總統黨內初選，捲起政壇千堆雪。但是，這就是政黨政治的可愛，政黨之中必有路線之爭、政策之爭、代言人之爭，在政治人物爭鬥的過程中，各言爾志，讓黨員定奪，或讓全民檢驗，決定誰獲得民意的青睞，這是民主政治正向發展的重要環節之一。台灣政治走到這一步，是民主政治的果實，所有的選民應該額手稱慶。

黨內的論辯，如同高手過招，武林內功所代表的核心理念、價值，拳腳套路所展現的政策規劃與執行能力，都在接下來的這幾個禮拜，不只讓民進黨黨員看清楚、聽明白，也讓全台灣人民看見。來到這一局，就請民進黨您給示範示範，黨內初選，大鳴大放的民主自由姿態，爭鬥而不惡鬥，論辯而不狡辯，競爭後的和解，才是政治智慧最高明之處，才是守護真民主。也讓國民黨學習學習，別再搞宮廷鬥爭、黃袍加身。甚麼太陽與后羿？現在不流行這一套了！

（作者為宜蘭社區大學講師）

初選三重點

◎ 陳文卿

賴清德突然登記民進黨總統候選人黨內初選，令人震驚，可是如果換個角度來看，一個貨真價實的民主政黨，既然要辦初選，就表示要開大門走大路，秉持公開原則，讓任何有資格者都可來登記參選。如果從頭到尾都只有一個人登記參選，就似乎有點玩假的味道。

重點是，第一，遊戲規則須對所有候選人都公平，不能特別為某人量身訂做；第二，黨職人員不能動員要求選邊站；第三，願賭服輸，選前可以激烈廝殺但選後則須團結一致，落敗者不能扯後腿應全力支持勝出者。

真金不怕火煉，經過初選洗禮的候選人，將會更明確知道本身條件的優缺點以及如何補強，面臨敵對政黨競爭時，將更有獲勝的把握。就好像學生在參加正式的大學入學考試前，先在學校參加模擬考試一樣。所以對初選的良性競爭應持健康正面的態度看待。

反觀國民黨的初選，歷經幾個月的紛紛擾擾，初選制度仍未能正式喬定。更怪誕的是，據說還有二階段初選，以及「萬分之一」的機會要採徵召，果真如此則根本是打假球，且將一堆參加初選的人當莊孝維。

（作者任職環保服務業，新竹市民）

辦好初選 創造台灣價值

◎ 張世賢

賴清德決定參加民進黨黨內總統初選，有些民進黨大咖扭扭捏捏表示「憂心會造成分裂」，這話豈非意味小英總統的施政十全十美，不容檢驗？比諸習大大要十四億中國人民「禁評」，只是五十步笑百步而已，還能高掛「民主進步」的招牌嗎？昨天有讀者投書呼籲英德合作，以建立初選典範，值得台灣全民、尤其是上述那些民進黨大咖們參考。

個人認為，賴清德在登記日即聲明不設總部，不插旗幟，並請各級公職不必選邊站；這是非常好的開始。相信以小英的聰明智慧，必能表現同樣的泱泱大度，在初選階段造成良性循環。

當今先進諸國紛紛讚揚台灣是亞洲民主典範，是國際社會一股良善的力量，我們應該懷抱信心，放寬視野，辦好這次民進黨黨內總統初選，創造更高的典範，讓中國人民進一步認識台灣存在的價值，更讓中共極權政府知道武統台灣絕對是不得人心、師出無名的。

（作者為退休研究員，桃園市民）

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