自由廣場》AIT與外交部共同記者會玄機

◎ 雲程

外交部長吳釗燮與美國在台協會處長酈英傑共同在外交部舉行記者會宣布，美國與台灣攜手建立「印太民主治理諮商」機制。印象所及，這是從一九七九年以來首次如此公開表態，而且還是美方主動提議。

雖然在酈英傑的演講中，提及「良好治理」是川普政府印太戰略的三大支柱之一，這當然是做為外交官推廣本國政府政策的職責。但其實，大約從梅建華（2015-2018）或楊甦棣（2006-2009）處長開始，台美間的關係就逐漸不再避諱，不僅AIT舉辦多場展覽與活動，鋪陳台灣與美國的長遠關係，連台北處長都逐漸走進人群，直接面向台灣人民。

AIT官員的活躍，還與耗資逾六十億元，興建時間超過八年，佔地六．五公頃，為美國海外最大規模外交使館之一的AIT內湖新館時程呼應。若資料無誤，AIT內湖新館面積僅次於美國駐伊拉克（四十二公頃）、亞美尼亞（九公頃），甚至比美國駐北京大使館（四．六公頃）大。二○一八年十一月，AIT還斥資十一．六億元在台置產。還有綠扁帽訓練維安特勤隊、海岸巡防隊與海巡的交流，甚至「台美衛星合作沒有侷限」（楊甦棣二○一五語）、「美國和台灣也有關係」（國務卿萊斯語）等多層次，且至少跨越十年的整體行政作為，並不僅是一位外交官支持本國政府政策而已。

酈英傑處長在演講中透露，二○一九年一整年舉行一系列活動慶祝「台灣關係法」四十週年，每個月都選特定主題舉辦相關活動。如此高調，所謂「不應被視為因為美國要挑釁中國」是否為真，已經不重要了。「中國因素應被視為另外的議題」，才是酈英傑回答記者提問的關鍵。

在AIT中文網站中，雖然「台灣關係法」與「美中三公報」先前是置於「中美關係重要文件」項下，現在已經藉由官網改版，被改置「美台關係重要文件」項下，但在英文網頁，卻是一直不折不扣的「美國對此地區的外交文件（Key U.S. Foreign Policy Documents for the Region）」—不僅TRA的確與美中三公報並列，無隸屬關係，且透過時間推移，暗示逐漸脫鉤。

戰後台灣，雖從一九五○年承接了「中華民國」，但這個中華民國並非馬英九口中源自一九一二年的那個實體—它已於離開本土時滅亡。新生且與中國無關的ROC，七十年來透過美國的條約承認及「台灣關係法」的授權，才得以茁壯，成為民主治理典範的自治領土（Dominion）。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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