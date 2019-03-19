社論》拿出對抗中國滲透的決心和行動力

上週六的立委補選，民進黨保住基本盤，維持南北兩席，前此九合一選舉大敗之勢暫時止血。箇中原因不一，選民憂心三個多月來「韓流」囂張及中國步步進逼，執政當局有所回應，讓台灣社會在亂象中看到主政者的覺醒與作為，應是關鍵之一。尤其選前蔡英文總統召開國安會議，提出反制中國的七項行動準則，一改因「維持現狀」而軟趴趴的完全執政，開啟了具體有為對抗中國滲透的步調，台灣人民初步給予肯定。

大局其實很清楚。中國認定九合一之後，對付台灣的工作形勢大好，加緊以「和平統一」為名的併吞攻勢，除了對「一中各表」的自欺欺人口號當頭棒喝，還悍然提出投降式的「一國兩制台灣方案」。相較於中國的「促融促統」、「新四通」等全面滲透壓迫，若拿不出決心和行動力積極有效對抗，台灣危矣。

這方面例子不勝枚舉，近日廣受議論的通傳會（ＮＣＣ）和中國影音串流平台（ＯＴＴ）業者騰訊即將進軍台灣兩案，最具代表性。

中國侵擾台灣，主要途徑之一是透過龐大網軍、五毛黨產製傳布假消息。一、兩年來，蔡政府不斷就此提出警告，也責成政務委員協調處理，但至今猶如路人甲、路人乙，拿不出具體有效作為。其中，假訊息成為影響治安及國安的假新聞，大眾傳播媒體難辭其咎，但主管廣電媒體的ＮＣＣ以獨立機關為由，百般推諉。ＮＣＣ嚴重失職，主委如今仍把問題推向「媒體自律失能」；令人不解的是，閣揆也說ＮＣＣ「誰都管它不到，但它也什麼都不管」，行政部門束手無策。

同樣地，騰訊前來，據報導經中國廣電總局下達戰略指示，擺明要以影視節目進行洗腦等對台灣工作，是典型的「假借交流，對我國統戰滲透，干預我國內事務」；此事攸關國家安全，屬性極為清楚。然而，政府部門日前大張旗鼓，ＮＣＣ、文化部、陸委會、投審會加上國內業者，卻以無明確法源依據，主責機關也不明確為由，還要由行政院再開會做跨部會處理。

中國加緊併吞台灣，正是充分利用我政府部門的顢頇無能，且食髓知味。三年前，同樣是中國ＯＴＴ業者愛奇藝前來，案經投審會駁回，但它卻架設「愛奇藝台灣站」照常營運，三年來業務透過代理商「歐銻銻」進行，沒有落地不負擔企業義務，照常收費，對台灣業者形成不公平競爭。如今騰訊打算前來，顯然吃定台灣官方的怠惰卸責無能。此事也顯示，政府各部會分工分立，合作協調不足，且越是事關重大，越少有擔當負責；以致連判定侵門踏戶、為中國官方宣傳的「關注三十一條」網站，也要請示總統府國安會後才敢決定下架。

台灣人民期盼完全執政的蔡政府，當前要務是「面對中國進逼，該有捍衛台灣勇氣」。其具體作為，有如國安會議行動準則所宣示，要參考主要民主國家作為，積極反制中國。這方面，澳洲及美國最值得借鏡。

澳洲不但通過禁止外國政治捐款法案，去年六月進一步立法，針對外國影響力透明化，要求為外國當代理人者須登記揭露，否則最高處五年徒刑。登記三月十日截止，司法部收到二十七件。儘管這項主要針對中國影響力的申報案件似乎不多，但已導致許多與中國有關的政商代理人紛紛中止合作；包括前外長卡爾（Bob Carr）不再擔任黃向墨捐助的「澳中關係協會」負責人。黃向墨以重金捐輸澳洲兩大黨知名，上月再入境遭拒，永久居留簽證被取消，公民申請也不准。

美國是另一範例。司法部去年九月要求「新華社」和央視在美分台等中國官媒，按「外國代理人登記法」註冊，申報年度預算和開支、所有權結構等資訊，也須在傳播的訊息註明為「外國代理人」。其編採運作受限制，採訪總統活動的記者證須經特勤局審查，不得自行進入國會聽證會，也不能隨機採訪議員和官員。如拒絕登記，其在美主管面臨被逮捕，資產遭凍結。三月初，央視台長等十多名主管突被召回中國，據報導與其向美方做「報導不涉政治」等不實申報有關。

澳洲、美國都是民主先進國家，他們以法治對應中國威脅；民主不是無能的代名詞，法治更堅實有力。台灣面對中國併吞，是你死我活的鬥爭，決定民主自由存亡絕續，攸關個人生命財產。積極展現對抗中國滲透的決心和行動力，此其時矣。

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