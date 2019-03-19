自由廣場》英德合作 建立初選典範

◎ 宋醇誼

賴清德確定參加民進黨黨內總統初選，真的會引發黨內對立嗎？為什麼陳菊「很關心也很憂心」？個人覺得，必須把「民進黨從政黨員」和「民進黨支持者」分開看待。憂心引發對立的是從政黨員，可能因為他們有表態的需要；至於民進黨支持者，向來有良好傳統，不論初選紛爭，最後都會把票投給代表民進黨的候選人。所以從最後大選投票來看，倒是不必太擔心對立的後遺症。

個人倒是認為，這次初選活動一開始，蔡英文和賴清德就可好好合作，以「建立良性競爭典範」吸引中間選民：

一、兩人公開、嚴正表態，尊重初選結果，並全力協助出線者；包括不拒絕擔任競選總幹事、不拒絕搭檔擔任副總統候選人等，以實際、積極的行動表現「真正的團結」。

二、兩人公開、嚴正表態，拒絕造謠抹黑。團隊中如有造謠抹黑而被查獲證實者，立即開除。

三、兩人須有溝通熱線，或者絕對信任的中間傳話人，「共同對抗國民黨陣營的見縫插針、抹黑造謠」，拒絕被利誘、利用。

請兩位用一種冷靜、甚至正面的態度看待初選，共同建立民主良性競爭典範，這很可能是吸引中間選民選票的有效策略。

（作者任職金融服務業，新北市民）

何必報什麼幾顆太陽？

◎ 蕭嘉弘

民主選舉有競爭才是好事，媒體何必報什麼幾顆太陽？

回顧2011年民進黨黨內總統初選採「全民調」，由蔡英文勝出，落敗的蘇貞昌則答應擔任蔡競選的主任委員，展現快速整合。

對比上屆2016年總統大選，國民黨內鬥不止，還經歷黨提名後的「挺柱」和「換柱」的勢力拉扯，最終廢止提名洪秀柱。這次也不遑多讓，朱王吳三巨頭各自放話，也對初選規則「黨內互打」，黨主席吳敦義說未來保有「萬分之一徵召」的「反民主」可能，軍心難安定。國民黨山頭主義的「宮廷大戲」，和民主、進步的本土勢力，形成強烈的對比！

對賴參選，該給予祝福，期許做好民主政黨的示範，將來落敗的一方，也可出任2020總統與立委選舉委員會主任委員，展現團結氣勢，打好一場不分你我、顧全大局，本土進步民主勢力勝利的一仗。

（作者為兼職導遊、台灣大學國發所研究生）

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