自由廣場》再一次為太陽花青年喝采

◎ 高泉益

台灣保守勢力與既得利益者，對太陽花學運持否定態度；但對期望台灣改革，進步的人，太陽花學運卻具有多方面的意義——台灣年輕人的勇氣、理性、學識、熱忱、耐力、聰明、活力等，在這次學運中，充分地表現出來，代表著台灣的希望。

有訴求，有精湛的論述，有學理的根據，有法理的基礎，若沒有經過研究，是不可能有此程度。整個學運的呈現，給人最深刻印象的是，有組織，和平理性。行動的規劃，從現場秩序維持，物資的接收，保存，分配；環境整潔維護，垃圾的收集，處理；醫療，衛生；活動設備，器材的調度；活動的安排等等。他們的管理能力，令企業界都為之驚豔，紛紛表示有網羅之意。

內部的作業更是宛如一個政府的架構，有指揮中心，對外有發言人，有向世界發布資訊的工作小組。看到他們這種能力，令很多知名人士紛紛發言，說可以把整個國家交給他們來管理。

太陽花學運就好像一張試紙，可以測出台灣人民何者是反改革者，何者是期待改革者。但那些始終反對改革的人，卻往往是坐享其成的一群，他們不但沒有貢獻，反而是破壞者，惡質文化的傳播者。這似乎是自古以來的宿命，雖是無奈，但歷史告訴我們，從事改革的人，並不在乎享受成果。他們明知改革的滋味是苦的，但他們比任何喜悅都願意一嘗。

（作者為專業譯者，台北市民）

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